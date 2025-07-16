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%52 من الإسرائيليين يؤيدون حكما عسكريا في غزة

Comrades of Israeli army sergeant Shoham Menachem, killed in action the previous day in the Gaza Strip, mourn during the funeral at the Yardena Military Cemetery in the village of Yardena near Beit Shean in northern Israel on July 15, 2025.
جنود إسرائيليون يشاركون أمس في جنازة جندي قتل في غزة (الفرنسية)
16/7/2025-|آخر تحديث: 10:26 (توقيت مكة)

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل نشرته صحيفة معاريف أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون السيطرة على غزة وفرض حكم عسكري مؤقت في اليوم التالي لوقف الحرب، في حين عارض 64% إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.

وأجرى الاستطلاع "مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية" في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري على عينة تمثيلية تضم أكثر من 700 مشارك إسرائيلي، ونشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

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وأبدى 66% من المشاركين في الاستطلاع قلقهم من حدث شبيه بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهذه المرة من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأبدت أغلبية واضحة من المستطلعة آراؤهم (56%) رفضهم للعودة للعيش في كيبوتس بئيري في غلاف غزة إذا استمرت حركة حماس في السيطرة على غزة. ووافق 16% فقط على العودة في ظل هذه الشروط.

وعارض 53% من الإسرائيليين مشاركة السلطة الفلسطينية في تسوية مستقبلية في غزة مقابل 26% فقط يؤيدونها.

وحظيت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة بتأييد 69%من المستطلعين، بمن فيهم 82% من اليهود.

وبشأن إقامة الدولة الفلسطينية أبدى 58% معارضتهم قيامها، في حين أيد 24% مثل هذا السيناريو بشرط الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، و8% فقط أيدوا قيام دولة فلسطينية من دون شروط.

وفي المسار السياسي مع سوريا أيد 7% من المشاركين في الاستطلاع التطبيع مع سوريا دون أي شروط. وأيد 72% هذه الخطوة إذا تم ضمان أن تحافظ إسرائيل على حرية العمل الأمني.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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