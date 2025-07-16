%52 من الإسرائيليين يؤيدون حكما عسكريا في غزة

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل نشرته صحيفة معاريف أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون السيطرة على غزة وفرض حكم عسكري مؤقت في اليوم التالي لوقف الحرب، في حين عارض 64% إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.

وأجرى الاستطلاع "مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية" في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري على عينة تمثيلية تضم أكثر من 700 مشارك إسرائيلي، ونشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأبدى 66% من المشاركين في الاستطلاع قلقهم من حدث شبيه بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهذه المرة من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأبدت أغلبية واضحة من المستطلعة آراؤهم (56%) رفضهم للعودة للعيش في كيبوتس بئيري في غلاف غزة إذا استمرت حركة حماس في السيطرة على غزة. ووافق 16% فقط على العودة في ظل هذه الشروط.

وعارض 53% من الإسرائيليين مشاركة السلطة الفلسطينية في تسوية مستقبلية في غزة مقابل 26% فقط يؤيدونها.

وحظيت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة بتأييد 69%من المستطلعين، بمن فيهم 82% من اليهود.

وبشأن إقامة الدولة الفلسطينية أبدى 58% معارضتهم قيامها، في حين أيد 24% مثل هذا السيناريو بشرط الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، و8% فقط أيدوا قيام دولة فلسطينية من دون شروط.

وفي المسار السياسي مع سوريا أيد 7% من المشاركين في الاستطلاع التطبيع مع سوريا دون أي شروط. وأيد 72% هذه الخطوة إذا تم ضمان أن تحافظ إسرائيل على حرية العمل الأمني.