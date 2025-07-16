شهداء بقصف إسرائيلي واسع على غزة يتركز على مناطق إيواء النازحين

استشهد 20 فلسطينيا وأُصيب عدد آخر في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 4 أشخاص، بينهم طفلان، استُشهدوا جراء قصف استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من النازحين، بينهم أطفال، جراء قصف على خيامهم في شارع العطار بمنطقة المواصي.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مدينة دير البلح، في حين جرى انتشال عدد من المصابين من تحت الأنقاض في منطقة المواصي.

وفي مدينة غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينيَين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب المدينة.

كما تعرضت مناطق شارع الوحدة وحي الصحابة ومنطقة الثلاثيني في مدينة غزة لقصف من طائرات الاحتلال استهدف منازل وخياما للنازحين، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف جوي استهدف برج الصفا في مخيم النصيرات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين.