هجوم بمسيرات على حقول نفط بكردستان العراق لليوم الثالث على التوالي

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن هجوما بطائرات مسيرة استهدف اليوم الأربعاء حقول نفط تديرها بمنطقة زاخو في الإقليم، وهذا أدى إلى أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات.

ووفقا لما ذكره الجهاز على موقعه على الفيسبوك تعرضت حقول النفط في إقليم كردستان لليوم الثالث على التوالي لهجمات بطائرات مسيرة مُحمّلة بالقنابل استهدفت حقول نفط في الإقليم.

ولم يُسفر هجوم اليوم عن أي إصابات بشرية، لكنه تسبب بأضرار مادية في حقل تديره "شركة دي إن أو" النرويجية للنفط والغاز والتي تدير حقلي طاوكي وبشكابير النفطيين في منطقة زاخو الحدودية مع تركيا.

وتسبب هجوم بطائرة مسيرة أمس الثلاثاء في توقف الإنتاج في حقل "سرسنك" النفطي في إقليم كردستان العراق، وذلك قبل ساعات فقط من توقيع مُشغّله الأميركي اتفاقية مع الحكومة العراقية لتطوير حقل آخر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصادر أمنية في كردستان العراق أفادت بأن التحقيقات الأولية تُشير إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات مدعومة من إيران.

وأول أمس الاثنين سقطت طائرتان مسيرتان على حقل خورمالة النفطي قرب أربيل في كردستان العراق، وأدى ذلك إلى إتلاف أنابيب المياه في الحقل.