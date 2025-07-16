هجمات جديدة بمسيّرات على 3 حقول نفطية بكردستان العراق

أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على 3 حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت مؤخرا منشآت للطاقة.

وأوضح "جهاز مكافحة الإرهاب" في الإقليم صباح اليوم أن هجوما بطائرتين مسيّرتين مفخختين استهدف حقل نفط تابعا لشركة نرويجية في محافظة دهوك بشمال العراق، إلى جانب هجوم مماثل على حقل آخر للشركة.

وأعلنت شركة " دي إن أو" (DNO) النرويجية، في بيان، تعليق عملياتها في الحقلَين جرّاء الانفجارات الثلاثة التي طالت "خزان تخزين صغير في تاوكي ومعدات معالجة سطحية في بيشخابور".

وبذلك، تكون 5 حقول نفطية في كردستان العراق قد تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، في حين أتت هجمات الأربعاء غداة هجوم على حقل نفطي تديره شركة أميركية في محافظة أربيل أدّى إلى تعليق العمل فيه.

وقد أدانت وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق "بشدّة هذه الهجمات"، التي قالت إنها تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية للإقليم وخلق مخاطر على سلامة الموظفين المدنيين في القطاع النفطي، موضحة أنها "ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للحقول".

ودعت الوزارة "جميع الجهات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل في أسرع وقت ممكن لحماية أرواح الموظفين المدنيين وأمن الطاقة ومنع مزيد من الهجمات على القطاع النفطي في كردستان".

تعرض حقلان نفطيان في إقليم كردستان العراق لهجمات بطائرات مسيّرة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح العراقيين، واعتداءً على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية. إن طبيعة هذه الأعمال الإجرامية وتوقيتها تشير إلى وجود نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق، وإلحاق الأذى… pic.twitter.com/4CqeNJ1wU0 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 15, 2025

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وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها، في حين أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات.

كما أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة الاثنين الماضي قرب مطار أربيل الدولي، فيما استهدفت مسيّرتان في وقت لاحق حقل خورمالا النفطي بمحافظة أربيل.

وكانت سلطات إقليم كردستان العراق اتهمت في 3 يوليو/ تموز قوات الحشد الشعبي بتنفيذ هجوم بمسيّرة قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.