نيجيريا تكرّم الرئيس السابق بخاري بدفن رسمي وحداد وطني

دُفن رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في فناء منزله بمدينة داورا، الواقعة في ولاية كاتسينا شمالي البلاد، بينما تسلق مؤيدوه الأشجار وهتفوا "ساي بابا" لتوديع الرجل البالغ من العمر 82 عامًا.

وقد أقيم عرض عسكري وتحية بـ21 طلقة مدفعية تكريمًا للرئيس السابق يوم الثلاثاء في المطار، قبل نقل جثمانه لمسافة 80 كيلومترًا إلى داورا، حيث تدافعت الحشود لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة بينما تم إنزال النعش إلى الأرض.

توفي بخاري يوم الأحد في أحد مستشفيات لندن بعد معاناة من مرض لم يُكشف عنه. وقد لُف نعشه بعلم نيجيريا الأخضر والأبيض، ونُقل جوًا إلى كاتسينا، حيث استقبله الرئيس بولا أحمد تينوبو، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، والمعزين.

كان بخاري قد استولى على السلطة لأول مرة في انقلاب عسكري عام 1983 وحكم البلاد لأقل من عامين، قبل أن يعود إلى قيادة أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان كرئيس مدني بعد فوزه على غودلاك جوناثان في انتخابات عام 2015. وقد خدم فترتين رئاسيتين حتى تنحى عام 2023.

وأعلن الرئيس تينوبو حدادًا وطنيًا لمدة 7 أيام وعطلة رسمية تكريمًا لإرث بخاري.

وعلى الرغم من أن فترة رئاسة بخاري شهدت بعض الإنجازات في مجالي البنية التحتية ومكافحة الفساد، إلا أنها اتسمت أيضًا بتدهور اقتصادي، وتفاقم الوضع الأمني، وأزمة طويلة الأمد في قطاع النفط النيجيري.

ومع ذلك، فقد اعتبره كثيرون في شمال نيجيريا قائدًا صارمًا ومبدئيًا حاول قيادة البلاد خلال فترات مضطربة.

وقد ردد المؤيدون، بعضهم بدموع في أعينهم، الهتافات بينما اختفى النعش عن الأنظار، إيذانًا بنهاية حقبة لرجل كان محل تبجيل وانتقاد في آنٍ واحد.

إرث بخاري المتباين

اشتهر بخاري بأسلوبه المتقشف وخطابه الناري ضد الفساد، وكان يُنظر إليه من قبل مؤيديه كمصلح. وكان يردد كثيرًا: "أنا أنتمي للجميع ولا أنتمي لأحد"، في محاولة لتقديم نفسه كزعيم فوق الانقسامات السياسية الراسخة في نيجيريا.

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ومع ذلك، فقد واجهت رئاسته صعوبات في احتواء تصاعد انعدام الأمن. فعلى الرغم من وعده بالقضاء على جماعة بوكو حرام وإعادة النظام، انتشر العنف المسلح إلى ما هو أبعد من شمال شرق البلاد.

وبحلول نهاية ولايته، كانت الجماعات المسلحة والانفصالية والعصابات الإجرامية تعمل بحرية في أجزاء واسعة من نيجيريا.

ومع ذلك، يظل بخاري رمزًا للتغيير الديمقراطي في نيجيريا، حتى وإن لم تكتمل التحولات التي وعد بها.

وفي حديثه لقناة الجزيرة من لندن عقب وفاة بخاري، قال أليكسيس أكواجيرام، المدير الإداري لموقع "سيمفور أفريقيا" والمراقب المخضرم للسياسة النيجيرية، إن بخاري سيُذكر بإنجازه لما اعتبره كثيرون مستحيلًا: الفوز بالسلطة كمرشح معارض.

وقال أكواجيرام "لقد كان أول مرشح معارض يفوز في صناديق الاقتراع منذ العودة إلى الحكم المدني"، في إشارة إلى فوز بخاري عام 2015 على جوناثان. وأضاف: "سيذكره التاريخ بشكل إيجابي لهذا السبب".

ومع ذلك، لم يتردد أكواجيرام في الإشارة إلى إخفاقات بخاري خلال فترة حكمه، واصفًا إياه بأنه "غير فعال للغاية" في إدارة الاقتصاد النيجيري، مشيرًا إلى إصراره على الحفاظ على قوة النايرا، مما أدى إلى نظام معقد لأسعار صرف متعددة ووقوع البلاد في ركودين اقتصاديين خلال ولايته.

ورغم الانتقادات، أوضح أكواجيرام سبب ارتباط كثير من النيجيريين ببخاري، قائلًا "كان يتمتع بصورة شخصية تتسم بالنزاهة والصدق"، وأضاف: "في مناخ سياسي يشتهر بالفساد، كان ذلك جذابًا".

وقد ساعدت صورة بخاري المتقشفة وقاعدته الشعبية في شمال البلاد على بناء تحالف وطني أوصله إلى الرئاسة مرتين، وهو إنجاز نادر في السياسة النيجيرية.

واختتم أكواجيرام بالقول "لم يحاول إثراء نفسه، وهذا أمر سينظر إليه التاريخ بعين التقدير".