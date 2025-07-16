موقع بريطاني يكشف خفايا تهديدات إسرائيلية لمدعي الجنائية الدولية

كشف تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" عن تهديدات إسرائيلية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على خلفية مذكرات الاعتقال التي أصدرها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وسعيه لاستصدار مذكرات اعتقال أخرى ضد وزراء آخرين بالحكومة الإسرائيلية.

وتناول التقرير الذي أعده الصحفيان ديفيد هيرست وعمران ملا، مذكرة رسمية لاجتماع جرى في مايو/أيار الماضي، بين خان والمحامي البريطاني–الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي تربطه علاقات بمستشار نتنياهو.

ووفقا للمذكرة فقد تم تفويض كوفمان بتقديم مقترح يسمح لخان بـ"النزول من على الشجرة"، أي التراجع عن موقفه.

وأشار التقرير إلى أن المقترح انطوى على تهديد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وسعى لإقناعه بتغيير تصنيف مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت ورفع السرية عنها لتمكين الجانب الإسرائيلي من الاطلاع على تفاصيل الاتهامات الواردة فيها والطعن بها سرا.

وجاء الاجتماع بينما كان خان يواجه ضغوطا متنامية على خلفية تحقيقاته في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغلانت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024.

ووفق "ميدل إيست آي" فقد ورد في المذكرة الرسمية للاجتماع بين الرجلين، التي أودعت نسخة منها في ملفات المحكمة، أن كوفمان قال لخان "سيدمّرونك ويدمّرون المحكمة".

كما حذّر كوفمان خلال الاجتماع من أنه إذا تبيّن أن خان يعتزم إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق وزراء إسرائيليين متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لدورهم في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، فإن "جميع الخيارات ستسحب من الطاولة".

وأشار الموقع البريطاني إلى أن المذكرة تؤكد أن زوجة خان، المحامية شايامالا ألاجندرا، حضرت الاجتماع، وأكدت هي وزوجها أن ما قيل كان تهديدا مباشرا له وللمحكمة.

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ونقل التقرير عن كوفمان إقراره بأنه تحدث مع المستشار القانوني لنتنياهو، روي شوندورف، قبل اللقاء، ونقل لخان مضمونا يفيد بوجود تحذيرات جدية، قائلاً له: "سوف يدمّرونك وسوف يدمّرون المحكمة".

وبالرغم من وجود المذكرة وشهادة زوجة خان، نفى كوفمان أن يكون قد هدّد خان أو تصرّف نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه أقرّ بتقديم "اقتراحات"، كما أقر بتحذيره من أن إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد شخصيات إسرائيلية متطرفة قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات الأميركية، وهو ما يُهدّد مستقبل المحكمة.

وأشار تقرير ميدل إيست آي إلى أنه بعد مضي أسبوعين على الاجتماع المذكور آنفا، دون استجابة خان لمطالب وتهديدات كوفمان، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا ترفع فيه مستوى الاتهامات السابقة لخان بالتحرش الجنسي، إلى مزاعم بالاغتصاب.

وذكر التقرير أن تلك المزاعم اضطرت خان للتنحي مؤقتا عن منصبه وأخذ إجازة مفتوحة حتى اتمام التحقيق بشأنها، علما أن خان ينكر تلك التهم جميعا التي يرى كثيرون أنها مسيسة، وحيكت لمحاسبته على مذكرات الاعتقال التي أصدرها ضد نتانياهو وغالانت.

كما يشير تقرير ميدل إيست آي إلى أن المزاعم بتورط خان في عملية اغتصاب، جاءت بعد محاولة فاشلة لعزله من منصبه أثناء تحقيق تجريه الأمم المتحدة في الادعاءات المتعلقة بالتحرش، كما جاءت بينما كان خان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف ضد أعضاء آخرين في الحكومة الإسرائيلية.