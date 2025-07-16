مقتل وإصابة العشرات بأمطار غزيرة في باكستان تلحق دمارا بالبنجاب

تسببت الأمطار الغزيرة التي يتعرض لها إقليم البنجاب الباكستاني في مقتل وإصابة العشرات، وعطلت مظاهر الحياة في مدينة لاهور عاصمة الإقليم والعديد من المدن بمختلف أنحاء البنجاب، وسط توقعات بتوسع نطاق الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وأفادت السلطات الباكستانية بمقتل 10أشخاص على الأقل وإصابة 92 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف التي ترتب عليها حدوث فيضانات على الطرق وتوقف حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الهيئة المسؤولة عن إمداد الكهرباء بمدينة لاهور إن أعمال الترميم ستبدأ بمجرد توقف هطول الأمطار، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.

وفي مدينة فيصل آباد، تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بالمدينة والمناطق المجاورة.

وفي مدينة عارفوالا بإقليم البنجاب، تسببت الأمطار المتقطعة منذ الصباح في انقطاع التيار الكهرباء عن العديد من المناطق.

وتستمر الأمطار الغزيرة أيضا في مدينة شيخوبورا التي تقع أيضا بإقليم البنجاب والمناطق المجاورة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو/تموز الجاري وأغسطس /آب المقبل، مما يمكن أن يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات.

وحذرت إدارة الأرصاد من فيضانات الأنهار والقنوات في المناطق المنخفضة، كما حذرت من حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية نتيجة الأمطار الغزيرة، ونصحت السياح بتوخي الحذر الشديد خلال فترة التوقعات.

وحسب الأرصاد الباكستانية يمكن أن تُلحق الأمطار الغزيرة والرياح أضرارا بالمنازل المتهالكة والطينية، لذا نصحت المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية خلال موسم الأمطار والحفاظ على سلامتهم.

من جانبها أصدر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث عرفان علي كاثيا تعليمات للمناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة أو معرضة لخطر الفيضانات، لإبقاء الموظفين والآلات ذات الصلة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي حالة طوارئ.