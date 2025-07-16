قيادي درزي بالسويداء: نحن مع الدولة السورية ولا نريد الحماية من أي جهة

أكد ليث البلعوس، وهو قيادي فيما يعرف بحركة "رجال الكرامة" في السويداء جنوبي سوريا، لقناة الجزيرة دعمهم للدولة السورية التي قال إنها تحفظ كرامتهم، وانتقد ما وصفها بأصوات نشاز -لم يحددها- تطالب بالحماية الدولية وبتدخل إسرائيل في محافظة السويداء.

وقال إن موقفهم كان واضحا منذ بداية الثورة السورية وحتى سقوط النظام المخلوع ولن يتراجعوا عنه.

وتشهد مدينة السويداء توترا متواصلا، عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية خلفت قتلى وجرحى، وعلى إثرها دخلت قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية السورية سعيا لضبط الأمن في المدينة.

وتأسف البلعوس لكون "زعامة دينية وسياسية بالمنطقة ودون أخذ رأي الناس أو إجراء استفتاء بالمحافظة تفردت بالرأي"، وقال إن "هناك من الزعامة من أخذ الطائفة بمنحى آخر، لكننا كأبناء محافظة السويداء نرفض ذلك ولا نقبله"، وأشار إلى أن هؤلاء يتحملون مسؤولية الدماء التي سالت في المحافظة، كما أن على الدولة السورية أن تلتزم بحماية الأبرياء.



وتعليقا على ما يعوق عملية الوصول إلى تفاهم بشأن محافظة السويداء، أوضح البلعوس أن "دخول القوات العسكرية والأمنية ما كان يجب أن يحدث، لكن تعنت الرأي الآخر المنفرد أدى إلى دخولها"، وقال إن هناك ما سماها تجاوزات على المدنيين في المحافظة، وإنهم من جهتهم "يطالبون الدولة السورية بوقف هذه الانتهاكات وتوثيق الجرائم التي تحصل حتى يكون هناك رد للحقوق المسلوبة وعدالة صحيحة في المنطقة".

وبشأن التدخل الإسرائيلي في ملف الطائفة الدرزية، قال البلعوس إن موقفهم من إسرائيل واضح وصريح منذ بداية الثورة، وإنهم ليسوا بحاجة لأي جهة تحميهم، مؤكدا رفضهم للمشاريع الخارجية ولمشاريع التقسيم، وجدد القول "نحن مع الدولة التي تحفظ حقوقنا وكرامتنا ومع حفظ دماء الشعب السوري وكرامته ومع سوريا آمنة، ولا نقبل التجزئة أو التقسيم بأي شكل من الأشكال".

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وفي آخر تطورات الاعتداء الإسرائيلي على سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بقصف إسرائيلي استهدف مقر هيئة الأركان السورية اليوم الأربعاء، في حين أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش أغار على مدخل مقر الأركان في رسالة موجهة للرئيس أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء جنوب البلاد.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة مهاجمة قوات الحكومة السورية حتى تنسحب من السويداء، وذلك تزامنا مع تجدد الاشتباكات في المدينة بين قوات الأمن السوري ومجموعات مسلحة، وأكد الوزير الإسرائيلي: "لن نتخلى عن الدروز في سوريا وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها".

وكانت قوات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية قد دخلت مدينة السويداء الاثنين الماضي في محاولة لبسط السيطرة على الأحياء المضطربة لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار.

وتُعد حركة "رجال الكرامة" أكبر وأبرز الفصائل المسلحة في السويداء وتأسست عام 2013 على يد الشيخ وحيد البلعوس الذي اغتيل في وقت لاحق، وكان الهدف من إنشائها حماية السويداء من التهديدات ومعارضة تجنيد أبناء المحافظة في جيش النظام المخلوع.