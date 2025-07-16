قتلى وأكثر من 4 آلاف جريح في فيضانات تضرب العاصمة كوناكري

تسبّبت الفيضانات -التي شهدتها كونكاري عاصمة غينيا وبعض المدن المجاورة- في مقتل 6 أشخاص، وتشريد أكثر من 4 آلاف مواطن من منازلهم.

ووفقًا لتقييم أولي نشرته الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث الإنسانية، فإن الأضرار كانت بالغة وخطيرة، إذ تضرر أكثر من 500 منزل، و172 نقطة مياه للشرب، و40 مدرسة، و6 منشآت صحية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحماية المدنية تواصل عمليات الإنقاذ، رغم صعوبة الوصول بسبب غمر الطرق، في وقت يجري إعداد ملاجئ مؤقتة في بعض المدارس ودور الشباب لاستقبال النازحين.

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة أن هطول الأمطار ما يزال مرتفعا، والتوقعات الجوية تشير إلى استمرار الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة، داعية السكان في المناطق المعرضة للخطر إلى توخّي الحذر.

وقد أظهرت صور متداولة -في وسائل التواصل الاجتماعي- تعرض العديد من الأشخاص والمنازل إلى إصابات بالغة جراء السيول الكثيفة في العاصمة كوناكري.

وبالإضافة للعاصمة، تأثرت عدة مناطق أخرى من بينها بلدات كويا ودوبريكا وماتوتو وسونفونيا ولامبايني وديكسين وراطوما.

ومن جانبها، قالت الحكومة إنها بدأت في العمل المكثف للتصدي لآثار الفيضانات التي غالبا ما تحدث مع بداية انطلاق موسم الخريف.

وأمس الثلاثاء، عقد رئيس الوزراء باه أوري اجتماعا مع فريقه الحكومي من أجل وضع خطة للاستجابة السريعة للكوارث التي لحقت بالسكان جراء تهاطل المطار الغزيرة.

وعقب الاجتماع الحكومي، أُعلن عن عدد من الإجراءات من بينها تكثيف عمليات الصرف الصحي، وتعزيز حملات التوعية بين السكان.