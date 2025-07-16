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فاطمة تحارب الجوع في غزة لتنقذ جنينها

مدة الفيديو 03 دقيقة 33 ثانية 03:33
16/7/2025-|آخر تحديث: 15:02 (توقيت مكة)

في مشهد يلخص فصولا متعددة من الألم الإنساني الذي يعيشه سكان قطاع غزة، تواجه الفلسطينية فاطمة عرفة، وهي نازحة حامل في شهرها السادس، خطر فقدان جنينها بسبب سوء التغذية الحاد ونقص الرعاية الصحية، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكثر من 20 شهرا.

Fatima Arafa, a pregnant and displaced Palestinian woman, has a consultation with a doctor, at Al-Helou hospital, in Gaza City, July 10, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
فاطمة عرفة امرأة فلسطينية حامل تعاني من سوء التغذية في قطاع غزة (رويترز)

وتقطن فاطمة (34 عاما) مع أطفالها الخمسة في مأوى بدائي من القماش والخشب، بعد أن أُجبرت على النزوح من منزلها شمالي غزة.

وتضطر يوميا لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام في درجات حرارة مرتفعة للوصول إلى المستشفى، في ظل انعدام وسائل النقل وشح المواد الغذائية الأساسية.

Fatima Arafa, a pregnant and displaced Palestinian woman, eats a meal inside her tent, where she has taken shelter with her family after fleeing their home, in Gaza City, July 10, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
فاطمة تعيش مع عائلتها داخل خيمة بدائية بعد الفرار من منزلهم في مدينة غزة (رويترز)

وتشير فاطمة إلى أن غياب المواد الغذائية الضرورية مثل الحليب، والبيض، واللحوم، والخضروات الورقية، ساهم في تدهور حالتها الصحية.

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وأوضحت أنها تعاني من فقر دم حاد بسبب سوء التغذية، مما اضطرها إلى التوجه إلى مستشفى "الحلو الدولي" لتلقي وحدات دم، مضيفة أنها خرجت من خيمتها عند السابعة صباحا دون أن تتناول شيئا، وكذلك أطفالها الذين تركتهم دون طعام.

Fatima Arafa, a pregnant and displaced Palestinian woman, undergoes medical check up at Al-Helou hospital, in Gaza City, July 10, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj (رويترز)
الحمل تحول إلى خطر حقيقي على حياتها بسبب فقر الدم الناتج عن سوء التغذية (رويترز)

وأضافت أن نقص الغذاء لا يهدد صحتها فحسب، بل يهدد حياة الجنين أيضا، مؤكدة أنها غير قادرة على القيام بمهامها اليومية، وتشعر بضعف شديد يُصنَّف ضمن الحمل عالي الخطورة وفق الملف الطبي.

Fatima Arafa, a pregnant and displaced Palestinian woman, undergoes medical check up at Al-Helou hospital, in Gaza City, July 10, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
التقارير الطبية صنّفت حالة فاطمة ضمن الحمل عالي الخطورة بسبب سوء حالتها الصحية (رويترز)

فتحي الدحدوح، مدير العيادات الخارجية في مستشفى الحلو، قال إن حالة فاطمة تعكس واقعا مقلقا يتكرر في أوساط الحوامل في غزة.

وأوضح أن التحاليل أثبتت إصابتها بفقر دم يستوجب نقل وحدتين من الدم وإدخالها إلى المستشفى، إذ لم تعد قادرة على الحركة أو القيام بأبسط نشاطات الحياة.

Fatima Arafa, a pregnant and displaced Palestinian woman, undergoes medical check up at Al-Helou hospital, in Gaza City, July 10, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj (رويترز)
الطبيب فتحي الدحدوح أكد أن حالتها تستدعي نقل دم فوريا وإقامة عاجلة في المستشفى (رويترز)

وأشار الدحدوح إلى أن أعداد حالات فقر الدم وسوء التغذية في تزايد مستمر، نتيجة الانهيار التام في الإمدادات الغذائية.

ولفت إلى أن النقص لا يقتصر على اللحوم والألبان والفواكه والخضروات، بل وصل إلى المواد الأساسية مثل الدقيق والخبز.

Fatima Arafa, a pregnant and displaced Palestinian woman, undergoes medical check up at Al-Helou hospital, in Gaza City, July 10, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj (رويترز)
الطعام غائب عن مائدة فاطمة ويعتمد أطفالها على ما تبقى من العدس والماء (رويترز)

وبحسب تقارير أممية، فإن أكثر من 55 ألف حامل في غزة يواجهن مخاطر متزايدة تشمل الإجهاض والولادة المبكرة ونقص التغذية.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن قرابة 11 ألف حامل مهددات بالمجاعة، و17 ألفا من الحوامل والمرضعات يحتجن إلى علاج فوري من سوء التغذية الحاد.

Palestinian mother Israa Abu Haleeb looks after her five-month-old daughter, Zainab, who is diagnosed with malnutrition, according to medics, at Nasser hospital in Khan Younis, in the southern Gaza Strip July 15, 2025. REUTERS/Hussam Al-Masri TPX IMAGES OF THE DAY
الأمم المتحدة حذرت من مجاعة تهدد أكثر 17 ألفا من الحوامل والمرضعات في القطاع المحاصر (رويترز)

ويأتي ذلك في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة خلّفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في غزة، وتسببت في نزوح داخلي شبه كامل لمليوني نسمة، وسط تحذيرات دولية من كارثة وشيكة، واتهامات متصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

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وبين طرقات النزوح والمستشفيات المزدحمة، تخوض فاطمة معركة يومية ضد الجوع والمرض، في واقع باتت فيه أبسط حقوق الإنسان -كالغذاء والرعاية الصحية- حلما مؤجلا في غزة المحاصرة.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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