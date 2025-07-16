الجيش الإسرائيلي يشق محورا جديدا في منطقة خان يونس

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي استكماله شق محور جديد في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة على طول 15 كم.

وقال موقع " واللا" الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية إن الجيش ينفذ عملية هندسية تهدف لتعزيز وجوده بتوسيع قواعد في المنطقة العازلة وبناء محاور.

وأضافت المصادر إن الجيش الإسرائيلي يصمم الميدان بطريقة تمكنه من فرض سيطرة أفضل خلال وقف إطلاق النار وما بعده، موضحة أن أنشطة الجيش الهندسية تبعث رسالة واضحة بأنه يستعد للبقاء طويلا.