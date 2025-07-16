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الجيش الإسرائيلي يشق محورا جديدا في منطقة خان يونس

KHAN YUNIS, GAZA - JUNE 8: (EDITOR'S NOTE: Image has been reviewed by Israeli Defense Forces prior to transmission) Israeli army vehicles move in the Gaza Strip while escorting members of the press towards Gaza European Hospital near Khan Yunis on June 8, 2025 in Khan Yunis, Gaza. According to the Israeli military, it struck Hamas "underground infrastructure" beneath the European Hospital on May 13, reportedly killing Hamas chief Muhammad Sinwar, younger brother of the militant group's former leader, Yahya Sinwar, who was killed by Israeli forces last year. The Hamas-run civil defence said that during the strike six bombs hit the hospital's inner courtyard and surrounding area, killing 28 people and injuring dozens more. The IDF alleges tunnels under the European Hospital in southern Gaza were used by Hamas as a command center during the October 7, 2023 Hamas attack on Israel, masterminded by Yahya Sinwar. Hamas has not yet confirmed or denied Muhammad Sinwar's death. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
مركبات للجيش الإسرائيلي على أحد الطرق الفرعية في خان يونس جنوب غزة (غيتي)
16/7/2025-|آخر تحديث: 10:31 (توقيت مكة)

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي استكماله شق محور جديد في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة على طول 15 كم.

وقال موقع " واللا" الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية إن الجيش ينفذ عملية هندسية تهدف لتعزيز وجوده بتوسيع قواعد في المنطقة العازلة وبناء محاور.

وأضافت المصادر إن الجيش الإسرائيلي يصمم الميدان بطريقة تمكنه من فرض سيطرة أفضل خلال وقف إطلاق النار وما بعده، موضحة أن أنشطة الجيش الهندسية تبعث رسالة واضحة بأنه يستعد للبقاء طويلا.

 

المصدر: الجزيرة + وكالات

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