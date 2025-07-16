سرايا القدس تبث مشاهد تفجير دبابة والاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من تفجير دبابة إسرائيلية شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، في وقت أعلن جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت مشاهد سرايا القدس تجهيز وزراعة عبوات "شديدة الانفجار" تمت هندستها "عكسيا"، ثم عملية رصد دقيقة لتقدم الآليات الإسرائيلية.

وكذلك، وثقت المشاهد انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية متوغلة، مما أدى إلى اندلاع كتلة من الدخان في المنطقة المستهدَفة.

سرايا القدس تبث صورا قالت إنها تتضمن مشاهد لتدمير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة شديدة الانفجار أثناء توغلها شرق حي الزيتون في مدينة #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/2Wx3ovd34T — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 16, 2025

في السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، استهداف مقاتليها ناقلة جند إسرائيلية وجرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بقذيفتي "تاندوم" وقذيفة ثالثة من طراز "الياسين 105".

وأوضحت القسام أن استهداف الآليات الإسرائيلية تم في شارع المنطار بحي الشجاعية شرقي غزة يوم السابع من الشهر الجاري.

كما أعلنت القسام أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون، أمس الثلاثاء، تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية بمنطقة السطر الغربي شمالي خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

وأشارت أيضا إلى أن مقاتليها قصفوا بالهاون أيضا موقع "قيادة وسيطرة للاحتلال" في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، كاشفة أن القصف تم بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس.

إصابة جندي إسرائيلي

في الإطار ذاته، أعلن جيش الاحتلال -في بيان- إصابة أحد الجنود بجروح خطيرة الأربعاء في معارك جنوبي القطاع.

وقال جيش الاحتلال إن "جنديا من كتيبة شمشون (92)، لواء كفير، أصيب بجروح خطيرة في معركة جنوبي قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه تم "نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار ذويه".

إعلان

ولم يتطرق جيش الاحتلال إلى ملابسات إصابة الجندي، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إنه أصيب بـ"جروح خطيرة" جراء انهيار مبنى في رفح جنوبا.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا، وأصيب 6 آلاف و108 آخرون، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.