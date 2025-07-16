زامير: ملتزمون بأمن الدروز وسنمنع أي عناصر معادية على الحدود

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ملتزمة تجاه الدروز في سوريا وتجاه أمنهم وتفعل كل ما في وسعها لمساعدتهم.

وقال زامير إنه أوعز للجيش الإسرائيلي بتعزيز الرصد والهجوم لزيادة وتيرة الغارات ووقف ما وصفها بـ"الاعتداءات" على الدروز في سوريا.

وأضاف أن الجيش يعمل بحزم لمنع تمركز عناصر معادية على الحدود ولحماية الإسرائيليين ومنع المساس بالدروز.

وأجرى زامير تقييما للوضع من على الحدود مع سوريا رفقة عدد من القادة العسكريين، وفق بيان للجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على نحو 160 هدفا بمحافظتي السويداء ودرعا المتجاورتين جنوبي سوريا، ووسط دمشق، ما خلف 3 قتلى و34 جريحا بالعاصمة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة اليوم على مواقع بمحافظة السويداء ودرعا، وفي العاصمة السورية دمشق حيث استهدفت مقري وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، بذريعة حماية الدروز من الهجمات في جنوب سوريا.

وكانت قوات الحكومة السورية قد دخلت، أمس الثلاثاء، مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة بعد مواجهات مع قبائل بدوية محلية أسفرت عن مقتل العشرات.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 169 سوريًّا في محافظة السويداء، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، منذ 13 يوليو/تموز.