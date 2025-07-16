أصيب عسكري إسرائيلي بجروح خطيرة، بعد محاولته الانتحار بإطلاق النار على نفسه في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل، وسط تزايد معدلات الانتحار بالجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة معاريف إن جنديا أطلق النار على نفسه داخل قاعدة تدريب جنوب إسرائيل، وأسفر ذلك عن إصابته بجروح خطيرة.

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وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أمس بانتحار جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة في ثالث حالة انتحار لجنود خلال أسبوع ونصف فقط.

ومساء أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانتحار جندي شارك في الحرب على غزة، وهو الثالث الذي يضع حدا لحياته خلال 10 أيام.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجندي من لواء ناحال قد انتحر صباح الاثنين في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العسكري المنتحر قاتل في غزة لأكثر من عام.

والأسبوع الماضي، انتحر جندي في لواء غولاني شارك أيضا في الحرب على غزة بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي تيمان بصحراء النقب.

وانتحر هذا الجندي بعد خضوعه لتحقيق لدى شرطة التحقيقات العسكرية، وقالت صحيفة هآرتس إن قادته قرروا بعد التحقيق سحب سلاحه منه، وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه.

وفي الأسبوع نفسه، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن جنديا انتحر بعد معاناته المستمرة خلال شهور الحرب الطويلة على غزة ولبنان وبعد الذي شهده من فظائع وويلات هذه الحرب.

1600 جندي إسرائيلي يخضعون للعلاج من اضطراب ما بعد الصدمة.. موقع إيطالي يكشف حجم معاناة جنود الاحتلال من حرب غزة، مشيرا إلى انتحار 42 جنديا بينما يحتاج 75% من المحاربين القدامى إلى دعم نفسي اقرأ المزيد: https://t.co/NOxxLIqWFh pic.twitter.com/ir9NBTgzzl — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) July 12, 2025

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ارتفاع معدلات الانتحار

وأمس، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن معدلات انتحار الجنود الإسرائيليين خلال أداء الخدمة الفعلية في الجيش، تشهد ارتفاعا مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقا للصحيفة، فقد أنهى ما لا يقل عن 15 عسكريا إسرائيليا حياتهم منذ بداية عام 2025 الجاري، في حين انتحر 21 جنديا خلال العام السابق 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية.

ونقلت هآرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لمواقف أثناء القتال أثرت على وضعهم النفسي بشكل كبير.