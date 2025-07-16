جلسة أممية الخميس لبحث الهجمات الإسرائيلية على سوريا

أفاد مصدر دبلوماسي للجزيرة بأن سوريا قدمت اليوم الأربعاء طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة بشأن التصعيد الإسرائيلي على البلاد، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد غدا الخميس.

وقد دعت الخارجية السورية -في بيان لها- المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا.

كما أدانت بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية بدمشق والسويداء جنوبي سوريا.

وأكدت على أن الاعتداء الاخير يأتي ضمن "سياسة ممنهجة للكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر والفوضى وتقويض الأمن بسوريا".

وشددت على أن الاعتداء الإسرائيلي يمثل خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني.

كما حمّلت إسرائيل مسؤولية التصعيد، مشيرة إلى أن سوريا "تحتفظ بحقها بالدفاع عن أرضها وشعبها بوسائل القانون الدولي".

يشار إلى أن قوات الحكومة السورية كانت قد دخلت أمس السويداء ذات الغالبية الدرزية، بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة، بعد مواجهات مع قبائل بدوية محلية أسفرت عن مقتل العشرات.

كما شنت إسرائيل -التي أعلنت "عدم التخلي" عن الدروز ودعت لحمايتهم- اليوم سلسلة غارات على مواقع في محافظات السويداء ودرعا وفي العاصمة دمشق حيث استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن رسائل التحذير لدمشق انتهت متوعدا بما سماها "ضربات موجعة".