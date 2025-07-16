تحليل يظهر تحسن أداء صواريخ إيران وخامنئي: مستعدون للدبلوماسية والقتال

أظهر تحليل جديد لـ"وول ستريت جورنال" تحسن أداء الصواريخ الإيرانية في اختراق الدفاعات الإسرائيلية، فيما شدد المرشد الأعلى علي خامنئي الأربعاء على استعداد طهران للانخراط في الدبلوماسية وجاهزيتها للقتال في نفس الوقت.

ووفق تحليل بيانات لوول ستريت جورنال فإن اختراق صواريخ إيران لدفاعات إسرائيل ارتفع من 8% في بداية الحرب إلى 16% في نهايتها.

وقالت الصحيفة إن إيران أطلقت عددا أقل من الصواريخ مع استمرار الحرب، لكن معدل نجاحها ارتفع.

وكشف التحليل أن إيران غيرت توقيت ونمط الهجمات ووسعت نطاق انتشار الأهداف جغرافيًا.

وعبر التجربة والخطأ، اكتشفت إيران ثغرات في دفاعات إسرائيل الجوية العريقة، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وتُظهر البيانات أن نسبة الصواريخ التي تجاوزت الدفاعات الجوية تضاعفت خلال حرب الـ 12 يومًا، "حيث اكتشفت طهران نقاط ضعف من خلال التجربة والخطأ."

وقالت الصحيفة إنه على مدى 12 يوما، اخترقت إيران دفاعات إسرائيل بنجاح متزايد، "مُثبتةً أنه حتى أكثر أنظمة العالم تطورًا قابلة للاختراق".

وقد غيّرت طهران تكتيكاتها ووجدت ثغرات في دروع إسرائيل، وفق الصحيفة.

جاهزية كاملة

في سياق متصل، قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "سواء دخلنا في ساحة الدبلوماسية أو المواجهة العسكرية فإننا سندخلها باستعداد وجاهزية كاملة".

وأضاف "ردنا على أي عدوان من جانب العدو كان دائما حاسما وقويا ويمكن توجيه ضربات أكبر".

وكانت إسرائيل شنت عدوانا على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي واستهدفت قواعد ومنشآت عسكرية ومدنية مما أدى لمقتل مئات الأشخاص.

ومن جانبها، ردت إيران بتوجيه ضربات صاروخية على مقرات ومنشآت عسكرية وأمنية في إسرائيل، ما أدى لسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

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وقد تدخل الجيش الأميركي في الصراع لصالح إسرائيل ووجه ضربات قوية لمفاعلات نووية في إيران.

وبعد 12 يوما من الحرب، توصلت إيران وإسرائيل لتفاهم حول وقف إطلاق النار بضغط أميركي وبجهود قطرية.