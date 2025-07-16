الحوثيون يعلنون مهاجمة ميناء إيلات وهدفا عسكريا بالنقب

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، مهاجمة ميناء إيلات وهدفا عسكريا بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل باستخدام 3 طائرات مسيرة.

وذكر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع -في بيان مصور- أن قواتهم المسلحة نفذت عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ3 طائرات مسيرة.

وأضاف أن طائرتين منها استهدفت موقعا عسكريا مهما في إسرائيل بمنطقة النقب، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة، جنوبي إسرائيل.

وقال سريع إن العملية "حققت أهدافها بنجاح، وتأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو بحق إخواننا في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة في منطقة إيلات جنوبا، قال إنها أطلقت من اليمن.

وينفّذ الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن لأكثر من عقد من الزمن، عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر أكدوا ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.