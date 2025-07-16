قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن قوات يمنية تعرف باسم قوات المقاومة الوطنية، صادرت شحنة أسلحة إيرانية "ضخمة" كانت متجهة إلى الحوثيين.

وأضافت، في منشور على منصة إكس، أن القوات اليمنية "صادرت أكثر من 750 طنا من الذخائر والعتاد تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن وطائرات ورؤوسا حربية وأجهزة بحث".

ووفقا لمنشور القيادة الأميركية فإن هذه الشحنة تضم أيضا "مئات المحركات لطائرات مسيّرة ومعدات دفاع جوي وأنظمة رادار ومعدات اتصالات".

وتقول رويترز إن مجموعة المقاومة الوطنية اليمنية هي قوة مناهضة للحوثيين في اليمن بقيادة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ولا ترتبط رسميا بالحكومة المعترف بها دوليا.

تضامن مع غزة

وتضيف الوكالة أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن في البحر الأحمر، فيما يصفونه بأنه تضامن مع الفلسطينيين.

ووفقا لموسوعة الجزيرة، تسيطر جماعة الحوثي -المعروفة بقربها من إيران– على إدارة الدولة في اليمن منذ عام 2015، إذ هاجمت العاصمة صنعاء وحاصرت القصر الجمهوري ووضعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الإقامة الجبرية، قبل أن ينجح في الفرار إلى المملكة العربية السعودية، مما دفع هذه الأخيرة إلى قيادة عملية عسكرية مع 10 دول عربية أخرى ضد الحوثيين لإعادة الرئيس الشرعي إلى السلطة.

وأطلقت الجماعة عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ردا على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وبدورهما، شنت إسرائيل والولايات المتحدة سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.