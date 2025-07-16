إنفوغراف.. أولويات إنسانية عاجلة في قطاع غزة

يشهد قطاع غزة أزمة نقص حادة في مياه الشرب جراء انخفاض إنتاج آبار المياه بنسبة 70% بسبب منع الاحتلال تزويد سلطة المياه بالسولار منذ مارس/آذار الماضي، وفقا لتقرير "الأولويات الإنسانية في قطاع غزة" الذي أعده مؤسسة البستان ميديا بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وكشف التقرير الصادر في 13 يوليو/تموز الجاري عن ارتفاع وفيات الرضع تحت عمر الشهر في قطاع غزة 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك نتيجة سوء تغذية حاد بين الرضع بسبب نفاد الحليب والمكملات الغذائية.

ورصد التقرير مجموعة المخاطر التي يعاني منها سكان القطاع من أبرزها.

%96 من سكان غزة (نحو 1.25 مليون) يعيشون حالة جوع كارثي.

أكثر من 800 ألف طفل فلسطيني يعانون من سوء تغذية.

نقص خطير في وحدات الدم ومكوناتها في بنوك الدم، مع زيادة في الحالات الحرجة.

أزمة وقود تهدد بانهيار كامل للقطاعين الصحي والإنساني.

مستشفيات غزة، خاصة "الشفاء"، مهددة بالتوقف.

توقف وحدة غسيل الكلى للحفاظ على الكهرباء.

13 مريضا في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

حوالي 100 طفل في الحاضنات و350 رضيعا في خطر.

توقف غرف العمليات ومحطات الأكسجين عن العمل.

كما رصد التقرير أبرز الاحتياجات الإنسانية، وفي مقدمتها دعم القطاع الصحي بالوقود والأدوية والمستلزمات طبية والمستشفيات الميدانية، بالإضافة لتوفير خيام وملابس للنازحين وتقديم الحصص الغذائية والمأكولات المعلبة والمساعدات نقدية لسكان القطاع الذين حولتهم الحرب والنزوح المستمر وتدمير كافة مناحي الحياة إلى جائعين وعاطلين عن العمل.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين.