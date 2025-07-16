الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وسط اقتحامات واسعة شنها الاحتلال فجر اليوم الأربعاء شملت محافظات عدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية إن قوات إسرائيلية متمركزة عند حاجز "مزموريا"، قرب قريتي النعمان والخاص، أطلقت الرصاص الحي على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما، وأصابته في الساق اليمنى، ونقل إلى أحد المستشفيات.

وفي جنوب الضفة الغربية أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء بلدة يطا جنوب الخليل، وانتشرت آلياتها العسكرية في عدد من الأحياء، وفقا لمصادر فلسطينية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين خلال اقتحام بلدة حلحول شمال مدينة الخليل.

#متابعة | مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين خلال اقتحام بلدة حلحول شمال مدينة الخليل. pic.twitter.com/eKEl00wuBH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 16, 2025

وفي وسط الضفة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية صباح اليوم حي الطيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه مركبات الأهالي، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وفي شمال الضفة أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت -صباح اليوم الأربعاء- مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس.

وأظهرت صور على وسائل التواصل عددا كبيرا من آليات الاحتلال تتجه نحو المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل pic.twitter.com/ToumtJaLPg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 16, 2025

وأمس الثلاثاء، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ودهم واسعة لمحافظات عديدة في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 32 مواطنا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، من بينهم أسرى محررون.

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وقالت الوكالة إن حملات الاعتقال تخللها تفتيش عنيف للمنازل وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة بغزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس، 999 فلسطينيا على الأقل، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.