إسرائيل تغلق ميناء إيلات كليا بسبب هجمات الحوثيين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية ستغلق ميناء إيلات كليا على خلفية الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الميناء.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الميناء سيغلق ويوقف جميع أنشطته ابتداء من يوم الأحد القادم بسبب هجمات الحوثيين.

يأتي ذلك بعد إعلان الحوثيين مساء أمس الثلاثاء، مهاجمة ميناء إيلات (أم الرشراش) وهدفا عسكريا بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل باستخدام 3 طائرات مسيرة.

وذكر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع -في بيان مصور- أن قواتهم المسلحة نفذت عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ3 طائرات مسيرة.

وأضاف أن طائرتين منها استهدفتا موقعا عسكريا مهما في إسرائيل بمنطقة النقب، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال سريع إن العملية "حققت أهدافها بنجاح، وتأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو بحق إخواننا في قطاع غزة".

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن لأكثر من عقد من الزمن، عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر أكدوا ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للشعب الفلسطيني، وسكان غزة الذين يواجهون حرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.