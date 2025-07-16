إدارة ترامب ترحّل مهاجرين إلى إسواتيني بأفريقيا

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنها رحّلت 5 مهاجرين تقول إنهم غير نظاميين يتحدّرون من دول في آسيا والبحر الكاريبي إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، مبررة خطوتها هذه بأن دولهم رفضت استقبالهم.

وقالت تريشيا ماكلوفلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية في منشور على منصة "إكس" إن الوزارة "أجرت اليوم عملية ترحيل جوا إلى دولة ثالثة هي إسواتيني"، موضحة أن الرجال الخمسة الذي رحّلتهم هم "أجانب مجرمون مقيمون بصورة غير نظامية" في الولايات المتحدة وقد رفضت دولهم استقبالهم.

ونشرت الوزارة هويات المرحّلين وصورهم، وهم من فيتنام ولاوس واليمن وكوبا وجامايكا.

وفي الرابع من يوليو/ تموز، رحّلت الولايات المتحدة 8 مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، الدولة الفقيرة الغارقة في نزاعات، في خطوة أتت بعدما وافقت عليها المحكمة العليا في واشنطن في ختام معركة قضائية طويلة.

وإسواتيني مملكة أفريقية صغيرة غير ساحلية تقع في جنوب القارة، وكانت تُعرف سابقًا باسم سوازيلاند حتى تم تغييّر اسمها رسميًا عام 2018.

ويحكم هذه المملكة الصغيرة الملك مسواتي الثالث منذ 1986 الذي يُنتقد بسبب أسلوب حياته الباذخ ويُتّهم بانتظام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

مكافحة الهجرة

وجعل الرئيس ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، مشيرا إلى "غزو" تتعرض له الولايات المتحدة من قِبل "مجرمين من الخارج".

لكنّ برنامج ترامب للترحيل الجماعي أُحبط أو أُبطئ بسبب أحكام قضائية متعددة، لا سيما على أساس أن الأفراد المستهدفين يجب أن يكونوا قادرين على المطالبة بحقوقهم.

وقال مسؤول كبير من إدارة ترامب في مذكرة في وقت مبكر من هذا الشهر إن مسؤولي الهجرة الأميركيين قد يرحلون مهاجرين إلى دول غير دولهم بإخطارهم قبل فترة وجيزة قد لا تتجاوز 6 ساعات.