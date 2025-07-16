إثيوبيا تعلن اعتقال عشرات المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة

أعلنت شبكة "فانا" التابعة للدولة الإثيوبية، أن أجهزة مخابرات الأمن الوطني ألقت القبض على 82 شخصا يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، كانوا قد تلقوا تدريبات وتم نشرهم لتنفيذ عمليات في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب البيان الرسمي الذي بثته الشبكة مساء الثلاثاء، فإن المعتقلين يُعتقد أنهم جزء من فرع تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، الذي ينشط بشكل خاص في منطقة بونتلاند شبه المستقلة.

وأوضحت فانا أن جهاز المخابرات يراقب عن كثب محاولات التنظيم التسلل عبر الحدود، ومساعيه لإنشاء خلايا نائمة داخل الأراضي الإثيوبية.

كما أشارت الشبكة إلى أن فرع التنظيم في الصومال أصبح في السنوات الأخيرة أحد المكونات المتنامية في شبكة تنظيم الدولة على المستوى العالمي، مع تزايد تدفق المقاتلين الأجانب وتعزيز مصادر تمويله. ويُقدّر عدد مقاتليه حاليًا بين 700 و1500.

ورغم ذلك، لا يزال هذا الفرع أصغر بكثير من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسيطر على أجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال.