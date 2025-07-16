أوغندا تعلّق التعامل مع طلبات الجنسية المزدوجة للسودانيين

قررت أوغندا وقف التعامل مع طلبات الحصول على الجنسية المزدوجة من طرف السودانيين والروانديين، وذلك بعد توجيهات صادرة من الرئيس يوري موسيفيني يوم الاثنين الماضي، وفقا لوزارة شؤون الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأوغندية سيمون موندي إن هذا التعليق سيؤثر على مئات الطلبات التي كانت في الانتظار، وسيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر.

ورغم أن الوزارة لم تقدّم تفسيرا للقرار الذي قالت إنه جاء نتيجة لتوجيهات صادرة من رئيس الجمهورية، فإنه يأتي في سياق التركيز الوطني على قضايا المواطنة الذي تزايد الحديث حوله قبل الانتخابات المقررة في سنة 2026.

وأثار التوجه الرئاسي الجديد جدلا واسعا بين السودانيين المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية، وكذا المنظمات الحقوقية، واعتبره البعض مدعاة للقلق والمخاوف بشأن حقوق الأقليات.

ويواجه اللاجئون السودانيون في أوغندا عقبات كبيرة عند محاولتهم الحصول على أبسط حقوقهم الأساسية.

ورغم أن الحصول على وثائق الهوية حق أساسي لكل مواطن، فإن آلاف السودانيين غير قادرين على تحمّل تكاليف الحصول على جوار السفر الإلكتروني، أو حتى شهادة الميلاد.