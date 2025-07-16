نقل موقع أكسيوس عن 3 مصادر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا -في اتصال هاتفي أمس الاثنين- على تحديد نهاية أغسطس/آب "موعدا نهائيا" لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.

وذكر الموقع أنه إذا لم يُتوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل "آلية تسوية النزاعات" التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي، التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) مع إيران لعام 2015.

وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، بدت في الواجهة تلويحات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" أو ما تسمى بـ"سناب باك"، ردا على تغيير إيران موقفها من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديدات طهران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية في يونيو/حزيران 2025.

ويوم 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، وكان الاتفاق استكمالا لاتفاق لوزان.

وتتيح آلية تسوية النزاعات -أو ما تسمى "سناب باك"- لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ويفتح بموجب ذلك مسارا قانونيا قد ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.

الموقف الإيراني

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي -في مؤتمر صحفي- أنه لم يعد من المنطقي اللجوء إلى آليات الاتفاق النووي بعد الهجوم على المنشآت النووية السلمية.

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وأكد بقائي أن ما يهم طهران الآن وتعتبره أولوية هو رفع العقوبات "الظالمة" عنها.

كما أشار إلى أن آلية إعادة فرض العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة ليس لها أساس قانوني.

وقال بقائي إن بلاده سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة بعد تفعيل آلية فرض العقوبات التلقائية.

وأضاف أن الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات.

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي قال لرويترز -الأسبوع الماضي- إن قوى أوروبية ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب ما تسمى "آلية تسوية النزاعات" إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي يضمن المصالح الأمنية لأوروبا.