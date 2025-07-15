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القدس.. دعوة للإضراب عن العمل بعد اعتداء المستوطنين على سائق فلسطيني

مستوطنون يعتدون على السائق المقدسي أحمد المغربي، القدس، المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
آثار اعتداء مستوطنين على السائق المقدسي أحمد المغربي (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/7/2025-|آخر تحديث: 15:11 (توقيت مكة)

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، أمس الاثنين، على السائق المقدسي أحمد المغربي أثناء تأديته لعمله قرب مستوطنة "نفيه يعقوب"، المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي إن المغربي أصيب بكدمات وجروح في الوجه بعد تعرضه لاعتداء مجموعة من المستوطنين عند وصوله إلى محيط مستوطنة "النبي يعقوب" في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

ويُعد هذا الاعتداء الثاني من نوعه خلال أسبوع، إذ سبق أن تعرّض السائق المقدسي منير البطل، في السادس من يوليو/تموز الجاري، لاعتداء مماثل أثناء قيادته حافلة في شارع "الملك جورج" غرب البلدة القديمة، مما أسفر عن إصابته بكسر في الأنف.

من جانبهم، أعلن سائقون مقدسيون، صباح الثلاثاء، عن بدء إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على الاعتداءات المتكررة بحقهم.

كما طالبوا جميع السائقين الفلسطينيين في المدينة بالانضمام إلى الإضراب، وقالوا إن ما حصل مع المغربي ربما يتكرر مع الجميع.

وتشهد مدينة القدس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين ضد السائقين الفلسطينيين، وسط اتهامات لشرطة الاحتلال بالتقاعس عن محاسبة الفاعلين، رغم إقرار بعضهم بأن دوافع الاعتداء "قومية".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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