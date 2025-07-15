مستوطنون يضرمون النار بعشرات المركبات وقوات الاحتلال تقتحم مناطق بالضفة

أحرق مستوطنون عشرات المركبات وحاولوا إحراق منزلين خلال هجوم نفذه العشرات منهم في قرية بُرقة شرق رام الله بالضفة الغربية، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات لمناطق عدة بالضفة.

وأكدت مصادر للجزيرة أن أهالي القرية تصدوا للمستوطنين قبل اقتحام قوات الاحتلال للبلدة؛ حيث عملت على عرقلة دخول سيارات الدفاع المدني لإخماد الحرائق التي امتدّت لبعض الأحراش.

وظهر فيديو يوثق قيام عدد من المستوطنين بإلقاء مواد حارقة على المركبات.

ورغم انسحاب المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية تسور هرئيل، فإن سكان قرية برقة أكدوا خشيتهم من تكرار الهجمات.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا، وسط مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويشعلون النار في عدد من المركبات، وسط تصاعد اقتحاماتهم واعتداءاتهم على قرى وبلدات الضفة الغربية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/gAz0XV4P09 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 14, 2025

اقتحامات ومداهمات

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، مساء الاثنين، مناطق بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل واعتدت على فلسطينيين بينهم طفل، وفق إعلام حكومي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مناطق بمحافظة جنين (شمال)، بينها بلدة كفر راعي جنوب المدينة، حيث داهم منزل عائلة الشهيد يوسف وليد عبد الله شيخ إبراهيم (20 عاما).

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي)، أبلغتها باستشهاد الشاب يوسف وليد عبد الله شيخ إبراهيم برصاص الاحتلال قرب جنين.

كما اقتحم الجيش بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين، وأطلق الرصاص الحي، وداهم عدة منازل وفتشها، إضافة إلى قرية فحمة، حيث اندلعت مواجهات من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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وفي منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين أيضا، داهم الجيش الإسرائيلي منزلا وفتشه، ونشر قناصة في المنطقة، كما احتجز شابا، ثم أطلق سراحه لاحقا.

متابعة .. قوات الاحتلال الخاصة تطلق النار على سيارة فيها شبان فلسطينيين، في شارع المغطس بمدينة اريحا. pic.twitter.com/XCZi1WVZRM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 14, 2025

وشمال الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية ضواحي أكتابا والشويكة وذنابة ومنتزه النبي يعقوب بمدينة طولكرم، ونفذت حملة تنكيل وتفتيش واسعة طالت المواطنين وممتلكاتهم.

وأضافت الوكالة أن الجيش أقام حواجز عسكرية وأوقف مركبات، وأجرى عمليات تفتيش، ودقق في هويات ركاب، وسط استجواب ميداني لعدد منهم.

وتخلل الاقتحامات الاعتداء بوحشية على طفل أثناء قيادته لدراجته الهوائية وتحطيمها، وعلى شاب آخر بعد مداهمة محله (متجره)، واعتقال شاب، وفق وفا.

وشرق مدينة قلقيلية، اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية حَجّة بآليات عسكرية، من دون أن تُسجل أي حالات اعتقال، حسب الوكالة.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025، ينفذ الجيش عدوانا على مدن ومخيمات شمال الضفة، بدأه بمخيم جنين، ثم وسعه إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

ووسط الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية الاثنين قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله وانتشرت في شوارعها، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها الغربي، كما داهمت منزلا وأوقفت عددا من المركبات وفتشتها، من دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفق وفا.

وبالتوازي مع إبادة غزة، ارتفع عدد الشهداء في الضفة والقدس إلى 999 فلسطينيا على الأقل، ونحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.