تجدد الاشتباكات في السويداء وغارة إسرائيلية تستهدف قيادة الشرطة

تجددت الغارات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على السويداء ودرعا جنوبي سوريا في ظل تجدد الاشتباكات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في السويداء عقب مواجهات دامية شهدتها المدينة منذ الأحد.

وأكد مراسل الجزيرة وقوع اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة في أحياء بمدينة السويداء، دون إضافة مزيد من المعلومات.

كما قال مراسل الجزيرة، إن غارة إسرائيلية استهدفت قيادة الشرطة في السويداء دون أنباء عن وقوع إصابات.

بدورها أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طائرات إسرائيلية شنت غارات على أطراف مدينة ازرع بريف درعا.

وصباح اليوم، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة بالسويداء، واستهدفت إحدى الغارات الطريق المؤدي إلى داخل المدينة وآليات عسكرية.

وأكد مراسل الجزيرة تسجيل إصابات في صفوف قوات وزارة الداخلية بسبب غارات إسرائيلية استهدفتهم في محيط السويداء.

وقف إطلاق نار

يتزامن ذلك مع مباشرة قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية السورية، صباح اليوم، الدخول إلى مدينة السويداء مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لضبط الأمن بها عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية منذ الأحد.

من جانبه، قال قائد الأمن الداخلي في السويداء إن دخول قوات الحكومة السورية إلى السويداء كان لا بد منه لضبط الأمن، مشيرا إلى أنه يجب ضبط السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، قائلا "سنعالج تداعيات ما حصل".

وأكد إعادة انتشار الجيش خارج مدينة السويداء، مشددا على تحمل المسؤولية عن أي تجاوزات وقعت، بعد أنباء عن تجاوزات بحق المدنيين.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أعلن وقفا تاما لإطلاق النار في مدينة السويداء. وقال إن قرار وقف إطلاق النار يأتي عقب التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة.

وأكد الوزير، أن القوات المسلحة السورية ستلتزم التهدئة، مشددا على حق الرد على مصادر النيران، والتعامل مع أي استهداف صادر عن مجموعات خارجة على القانون.

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وذكرت وزارة الداخلية السورية أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمن في المحافظة.

وأعلنت السلطات السورية، أن الاشتباكات، منذ الأحد، أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 100، في حين تحدثت مصادر إعلامية سورية عن حصيلة أكبر من الضحايا تقارب 90 قتيلا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية مقتل 18 جنديا وإصابة آخرين بجروح أثناء فض النزاع في السويداء.

إعلان إسرائيلي

وعقب اجتماعات عاجلة عقدت اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس توجيه أمر للجيش بمهاجمة القوات السورية وأسلحتها في السويداء، وزعما أن "إدخال الأسلحة للسويداء يخالف سياسة نزع السلاح التي أقرت سابقا".

وجدد نتنياهو وكاتس التزام إسرائيل بحماية دروز سوريا "بناء على تحالف الأخوة مع دروز إسرائيل"، وفق تعبيرهما.

كما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله، إن الهجوم الإسرائيلي على الجيش السوري في السويداء يجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن لم تعلق على الأمر.