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عاجل| يسرائيل هيوم عن مصادر: اتخاذ قرار بسحب صلاحيات من بلدية الخليل ونقلها للمجلس الديني بمستوطنة كريات أربع

عاجل| يسرائيل هيوم عن مصادر: هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تغييرات كبيرة في الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994

عاجل | يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل تتخذ خطوة تاريخية غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل