12 قتيلا بينهم نازحون سوريون في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

قتل 12 شخصا اليوم الثلاثاء في غارات إسرائيلية استهدفت إحداها مخيما للنازحين السوريين في منطقة وادي فعرا في البقاع شرقيّ لبنان، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني أن 5 من القتلى من عناصر حزب الله.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني أن إحدى هذه الغارات استهدفت حفارة للآبار، كانت تعمل في منطقة جبلية في محيط بلدة وادي فعرا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات خلفت 12 قتيلا من بينهم 7 سوريين و8 جرحى.

غارات عنيفة استهدفت السلسلة الغربية في البقاع pic.twitter.com/KxJ4i6lcR2 — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 15, 2025

"رسالة لحزب الله"

وبالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات في لبنان رسالة واضحة لحزب الله الذي يخطط لإعادة بناء قدراته ضد إسرائيل"، وفق تعبيره.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره بهذا الشأن أنه أغار على أهداف لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع.

وقال الجيش إن مقاتلاته "استهدفت معسكرات تابعة لقوة الرضوان ومستودعات لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها حزب الله"، وفق بيانه.

وعادة ما تدعي تل أبيب أن غاراتها على لبنان تستهدف كوادر أو مقدرات عسكرية لحزب الله، لكن البيانات الرسمية اللبنانية تشير إلى أن كثيرا من تلك الغارات تستهدف مباني مدنية وتتسبب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وهذا العدد من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي هو الأعلى خلال يوم واحد من سريان اتفاق وقف إطلاق النارالذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بين حزب الله وإسرائيل بعد أكثر من عام من الحرب.

لكن تل أبيب خرقت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن مقتل 239 شخصا وجرح 551 آخرين، وفق بيانات رسمية لبنانية.