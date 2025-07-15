30 شهيدا في غزة وأزمة الوقود تهدد المستشفيات المتبقية

أفادت مصادر طبية باستشهاد 30 فلسطينيا اليوم الثلاثاء في غارات إسرائيلية جديدة على غزة، في وقت تواجه فيه المستشفيات المتبقية بالقطاع خطر التوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، وهو ما يهدد حياة مئات المرضى.

وقالت المصادر الطبية إن 25 شخصا استشهدوا في مدينة غزة وحدها، حيث يدمر الاحتلال مربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.

وتجدد القصف الجوي والمدفعي العنيف على العديد من أحياء مدينة غزة، بما في ذلك الأحياء الشرقية على غرار حيي التفاح والشجاعية والجنوبية مثل حي الزيتون..

وكثف الاحتلال غاراته على مدينة غزة في وقت تواجه فيه قواته عمليات متصاعدة من جانب المقاومة الفلسطينية.

طائرات الاحتلال تستهدف مربعا سكنيا في البلدة القديمة بحي الزيتون، شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/bPBCTTKccd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 15, 2025

غزة تحت النار

ففي أحدث التطورات، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بانتشال 4 شهداء إثر غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون.

وتعرض الحي في الساعات الماضية لقصف كثيف أوقع إصابات عديدة معظمها من الأطفال، وازداد الوضع تعقيدا في ضوء صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة.

كما افاد مصدر في مستشفى الشفاء بانتشال جثامين 3 أطفال استشهدوا فجرا في غارة على منزل في مخيم الشاطئ غربي غزة.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت الليلة الماضية منزلا لعائلة نصار مخيم الشاطىء مما أسفر عن استشهاد 6 وإصابة عشرات بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق اليوم، أوقعت غارة إسرائيلية 3 شهداء في حي التفاح، في حين قال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثمان شهيدة فلسطينية إثر قصف إسرائيلي سابق لمنزل في الحي التفاح.

وأضاف الدفاع المدني أنه لا يزال هناك 14 مفقودا تحت أنقاض المنزل لا يستطيع انتشالهم لإنعدام الآليات الثقيلة.

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في الوقت نفسه، تتواصل النداءات من الأهالي للتدخل من أجل إنقاذ عدد من العالقين تحت ركام منزل يعود لعائلة عرفات قصفته طائرات إسرائيلية بينما كان داخله أكثر من 15 فردا من العائلة.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات، بينما تجدد القصف المدفعي على مخيم البريج القريب، وفق ما نقلته قناة الأقصى الفضائية.

وفي جنوب القطاع، تعرضت عدة مناطق في خان يونس لغارات جديدة، بعد أن شهدت الأيام الماضية استهدافات متكررة لخيام النازحين في منطقة المواصي.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن 93 شخصا استشهدوا وأصيب 278 آخرون جراء غارات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ استئناف العداون على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 7600 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 27 ألفا، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع.

أوامر بالإخلاء

وفي وقت سابق اليوم، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره للفلسطينيين بالإخلاء الفوري في أحياء بمحافظتي غزة والشمال، وذلك في إطار سياسة تهجير تتوسع شيئا فشيئا.

وأنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، الفلسطينيين بإخلاء مناطق كان قد وجه إليها أمرا بالإخلاء مرات متكررة خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وتضم مناطق مدينة غزة التي ذكرها الجيش في البيان أحياء الزيتون الشرقي والبلدة القديمة والتركمان والجديدة والدرج والصبرة والتفاح. في حين تضم مناطق محافظة الشمال، وفق ما جاء في البيان: جباليا البلد وجباليا النزلة ومعسكر جباليا وأحياء الروضة والنهضة والزهور والنور والسلام وتل الزعتر.

توقف المستشفيات

على صعيد المعاناة الإنسانية، أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وقال أبو سلمية للجزيرة إن ساعات قليلة تفصل مستشفيي الشفاء والحلو عن توقف العمل فيهما نتيجة لتجدد أزمة الوقود.

وأشار إلى أن مئات الجرحى والمرضى في خطر حقيقي مع إغلاق ما تبقى من مستشفيات في القطاع.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية لا يزال مستمرا في جميع أنحاء قطاع غزة مما يهدد خدمات الرعاية الصحية بالخطر ويجعلها معرضة للتوقف التام إذا لم تجدد الإمدادات بشكل عاجل ومستدام.

وجددت المنظمة دعوتها للسماح بإدخال المساعدات الغذائية والوقود والمساعدات الصحية بشكل مستمر وعلى نطاق واسع عبر كل الطرق الممكنة، لتجنب كارثة إنسانية.

وأدت حرب الإبادة المستمرة على غزة إلى خروج معظم المستشفيات عن الخدمة، وما يزال عدد قليل منها يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، خاصة مع تدفق أعداد كبيرة من المصابين جراء الغارات الإسرائيلية.