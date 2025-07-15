قيادي في القسام: المقاومة تعتمد على قدرة ذاتية وتصنيع محلي

أكد مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريحات خاصة للجزيرة، أن المقاومة الفلسطينية تعتمد على قدرات ذاتية وتصنيع محلي، نافيا أي اعتماد على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية منذ سنوات.

وقال القيادي إن ما تروّج له إسرائيل كمبرر لتدمير مدينة رفح، وتحويلها إلى معسكر نازي – على حد وصفه – هو "محض أكاذيب تهدف إلى تحقيق أجندات سياسية وأيديولوجية".

وأوضح أن العدو يحاول استخدام ذرائع أمنية زائفة لتبرير جرائمه ضد المدنيين والنازحين في رفح.

كما شدد القيادي على أن "عملية طوفان الأقصى وما سبقها وما تبعها أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المقاومة لا تعتمد في تسليحها على أي خطوط تهريب تقليدية، بل على تطوير محلي كامل لقدراتها القتالية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يدور فيه جدل واسع داخل إسرائيل بشأن خطة لإقامة ما تُعرف بـ"المدينة الإنسانية"، وهي معسكر خيام ضخم يعتزم وزير الدفاع يسرائيل كاتس تشييده على أنقاض مدينة رفح جنوب غزة.

ويهدف المسكر إلى احتجاز نحو 600 ألف فلسطيني، تمهيدا لما يُخشى أن يكون "تهجيرا قسريا إلى الخارج"، وفق مؤسسات حقوقية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلافات حادة داخل اجتماع الكابينت مساء الأحد، بين القيادة السياسية والجيش حول جدوى المشروع، حيث قدّرت المؤسسة العسكرية أن بناء المخيم سيستغرق أكثر من عام وسيكلف مليارات، خلافا لتقديرات الحكومة التي كانت تتحدث عن بضعة أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تستمر إسرائيل في شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود ومجاعة حادة أودت بحياة عشرات الأطفال، وسط دعم أميركي وصمت دولي مستمر.