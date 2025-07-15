حظر تجول بالسويداء والسلطات تطالب بتعاون المرجعيات الدينية وقادة الفصائل

فرضت السلطات السورية حظر تجول في مدينة السويداء جنوبي البلاد بعد اشتباكات أوقعت عشرات القتلى، وأعلنت دخول قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية إلى مركز المدينة بهدف تأمين المنطقة، وطالبت بتعاون من المرجعيات الدينية وقادة الفصائل.

ونقلت الداخلية السورية عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي قوله إن حظر التجول فرض في مدينة السويداء بداية من الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ويستمر إلى إشعار آخر.

وأوضح أن قوات الداخلية والدفاع ستباشر دخول مركز المدينة، وأضاف "نحمل المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسؤولية الوطنية، وندعوهم للتعاون لتأمين المدينة، ونؤكد ضرورة منع العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المساكن مواقع لمهاجمة قوات الدولة".

ودعا "قادة الفصائل والمجموعات الخارجة عن القانون" إلى عدم عرقلة دخول القوات للمحافظة وتسليم أسلحتهم.

من جانبها، أكدت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية للجزيرة استمرار الجيش في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون في محيط السويداء بهدف بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت إدارة الإعلام أن "المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهرب والانسحاب إلى وسط مدينة السويداء"، وطالبت سكان المدينة بالتزام المنازل والإبلاغ عن أي تحرك لهؤلاء المسلحين.

ورحبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لفرض السيطرة في السويداء، ودعت الفصائل في المنطقة إلى التعاون مع تلك القوات وعدم المقاومة وتسليم سلاحها للداخلية.

كما دعت الرئاسة الروحية إلى حوار مع الحكومة بشأن تداعيات أحداث السويداء، وطالبت بتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة بالتعاون مع أبنائها.

وأشاد بقائد الأمن الداخلي في السويداء بموقف الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، ودعا المرجعيات الدينية لاتخاذ موقف موحد يدعم إجراءات بسط سلطة الدولة.

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الحل الأخير

وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى قد قال للجزيرة في وقت سابق إن تدخّل القوات الأمنية في محافظة السويداء كان بمنزلة الحل الأخير، مبديا أسفه على استنجاد أطراف في المحافظة بأطراف خارجية طلبا لحماية دولية.

ودخلت قوات من الأمن العام ووزارة الدفاع السورية مناطق عدة في ريف محافظة السويداء بعد اشتباكات دامية بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى من عشائر بدوية.

وأعلنت السلطات السورية أن الاشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 100، في حين تحدثت مصادر إعلامية سورية عن حصيلة أكبر من الضحايا تقارب 90 قتيلا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية مقتل 18 جنديا وإصابة آخرين بجروح خلال فض النزاع في السويداء.

عدوان إسرائيلي

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "دبابات عدة في منطقة قرية سميع بمنطقة السويداء في جنوب سوريا"، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الاثنين أن الضربات التي نفذها الجيش في جنوب سوريا "تحذير واضح للنظام السوري" لعدم استهداف الدروز.

وسبق لإسرائيل أن أكدت أنها ستتدخل لحماية الأقلية الدرزية في حال تعرضها للتهديد، وحذرت السلطات السورية من نشر قواتها في مناطق بجنوب البلاد محاذية لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي حين دعت قيادات روحية درزية إلى الهدوء وحضت سلطات دمشق على التدخل أعربت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز -والتي تتبع لحكمت الهجري أحد مشايخ العقل الثلاثة في السويداء- عن "رفض دخول" قوات الأمن العام إلى المحافظة، مطالبة بـ"الحماية الدولية".