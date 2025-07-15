قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال في المرحلة الأولى، مؤكدا أن فرق التفاوض ما تزال في الدوحة وأن قطر تواصل جهودها للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة ما يجب أن يتم دوليا هو إيقاف السلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة ،موضحا أنه لا يوجد موعد زمني لزيارة المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى الدوحة.

ورحب الأنصاري بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لإنهاء الاحتقان في السويداء.

وفيما يلي أهم ما ورد في المؤتمر على لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية:

المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال في المرحلة الأولى

المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بغزة لا تزال بالمرحلة الأولى للتوصل لاتفاق مبادئ

نرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لإنهاء الاحتقان في السويداء

جهودنا المستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن

فرق التفاوض ما تزال في الدوحة والتوجه هو الوصول لاتفاق مبادئ بشأن غزة

ليس لدينا موعد زمني لزيارة المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى الدوحة

هناك تواصل كثيف سواء في الدوحة أو الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة

اللقاءات مستمرة في الدوحة بشأن غزة للوصول إلى إطار تفاوضي

ندين السياسات الإسرائيلية غير المسؤولة في المنطقة

لقاءاتنا مع طرفي الصراع بشأن غزة تتم معهما كل على حدة للتوصل إلى اتفاق إطار

لا يمكننا أن نقبل حالة غياب المساءلة للسلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة

ما يجب أن يتم دوليا هو إيقاف السلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة

طالما أن هناك لقاءات في الدوحة هذا يعني أن المفاوضات بشأن غزة مستمرة

ليس هناك جمود بشأن المحادثات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزةلا يمكن لأي وسيط أن يضع مدى زمنيا للمفاوضات سواء بشأن غزة أو أي ملف آخر

المباحثات بشأن التوصل لاتفاق إطاري بشأن غزة لا تزال مستمرة

غير معنيين بتصريحات أصحاب التكسب السياسي في القضايا وجهودنا مستمرة بشأن غزة

الاتفاق الإطاري سيكون الأساس الذي ستنطلق منه المحادثات غير المباشرة

اللقاءات مستمرة في الدوحة بشأن غزة للوصول إلى إطار تفاوضي