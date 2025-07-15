الغابون تحدد 27 سبتمبر موعدا للانتخابات التشريعية والمحلية

أعلنت وزارة الداخلية في الغابون إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في 27 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك في إطار خطوات ترسيخ مؤسسات الجمهورية الخامسة بعد المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي بونغو عام 2023.

وستنطلق عملية مراجعة القوائم الانتخابية اعتبارا من الاثنين 14 يوليو/تموز وتستمر حتى 12 أغسطس/آب، داخل البلاد وفي البعثات الدبلوماسية.

وتتولى اللجنة الوطنية لتنظيم وتنسيق الانتخابات والاستفتاءات الإشراف على سير العملية، بينما سيتم تجديد هيئة مراقبة الانتخابات والاستفتاءات خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 17 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى يوم الاقتراع. ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها خطوة مفصلية في استكمال مسار التحول السياسي، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/نيسان الماضي وفاز فيها الرئيس بريس أوليغوي نغويما بنسبة تجاوزت 94%.

وتمثل هذه الاستحقاقات محطة رئيسية لإنهاء الفترة الانتقالية التي عاشتها البلاد منذ انقلاب 30 أغسطس/آب 2023، والانتقال نحو نظام دستوري ومؤسسات منتخبة.