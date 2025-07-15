الأمم المتحدة تتهم إسرائيل ومستوطنيها بتكثيف قتل الفلسطينيين بالضفة

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تصاعد خطير في عمليات قتل الفلسطينيين والهجمات عليهم من المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف "كثّف المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عمليات القتل والهجمات والمضايقات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية".

ونزح نحو 30 ألف فلسطيني قسرا في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أن شن الجيش الإسرائيلي عملية "السور الحديدي".

وقالت المفوضية، إن هذه العملية تُسهم في ترسيخ ضم الضفة الغربية المستمر، في انتهاك للقانون الدولي.

وفي يونيو/حزيران، سجلت الأمم المتحدة أعلى عدد شهري للفلسطينيين المصابين في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين.

وذكرت المفوضية، أنه منذ يناير/كانون الثاني وقع 757 هجوما من المستوطنين على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، بزيادة 13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن ما لا يقل عن 964 فلسطينيا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما قتل 53 إسرائيليا في الضفة الغربية وإسرائيل في هجمات شنها فلسطينيون أو في اشتباكات مسلحة، وردت تقارير عنها.