عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومحافظة القدس تحذر من مهرجان تهويدي

اقتحم عشرات المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في حين أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر للجزيرة إن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة في مجموعات متتالية، يتقدمهم عضو الكنيست السابق يهودا غليك، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد قرب مصلى باب الرحمة.

وقيدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين للأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية لتأمين المستوطنين المقتحمين.

وفي سياق منفصل؛ أفادت محافظة القدس الشريف بإصابة شاب مقدسي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، ظهر اليوم.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الأهالي وممتلكاتهم خلال عملية الاقتحام، ونكلت بالشبان والأطفال، وفقا للمحافظة.

على قدم وساق، تتجهز بلدية الاحتلال في القدس، لتهويد بركة السلطان الأثرية قرب الزاوية الجنوبية لسور القدس، وذلك تمهيدا لإطلاق الدورة الـ42 من "مهرجان القدس السينمائي الدولي"، والذي يعد الأضخم من نوعه في دولة الاحتلال. سيُقام المهرجان في القدس المحتلة بين 17–26 يوليو/ تموز الجاري،… pic.twitter.com/Dkd4FjVIm5 — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) July 13, 2025

تحذير من مهرجان تهويدي

وحذّرت محافظة القدس -في بيان لها اليوم- من عزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في المدينة إقامة مهرجان تهويدي بعنوان "مهرجان القدس السينمائي" في دورته الـ42، في بركة السلطان الأثرية جنوب أسوار البلدة القديمة بالقدس.

واعتبرت المحافظة أن إقامة المهرجان يأتي في سياق محاولات الاحتلال تهويد المدينة، ويشكل انتهاكا فاضحا لطابع المكان التاريخي، ومحاولة لترويج المدينة كعاصمة "ثقافية" للاحتلال، في تحد صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية.

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ودعت المحافظة منظمة اليونسكو والمؤسسات الثقافية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، كما طالبت وسائل الإعلام بكشف حقيقة تلك الفعاليات التهويدية.

كما طالبت المحافظة أهل القدس وعموم الشعب الفلسطيني إلى التمسك بروايتهم الأصيلة، وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي المقدسي، ودعم المبادرات الوطنية التي تحافظ على الهوية الفلسطينية للمدينة.