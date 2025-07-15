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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 131 قتيلا

KERRVILLE, TEXAS - JULY 14: Search and rescue operations are performed in the Guadalupe River on July 14, 2025 in Kerrville, Texas. More than 160 people are still missing after storm cells halted over the area, dumping nearly 15 inches of rain and causing a 22-foot rise along the Guadalupe River. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
عمليات إنقاذ وبحث عن مفقودين جراء فيضان نهر غوادالوبي في تكساس (الفرنسية)
15/7/2025-|آخر تحديث: 09:15 (توقيت مكة)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية تكساس الأميركية إلى 131 بحسب بيانات رسمية أمس الاثنين، في حين حذرت السلطات من تجدد هطول الأمطار الغزيرة بعد 10 أيام من فيضانات منطقة هيل كانتري المفاجئة التي حولت نهر غوادالوبي إلى سيل مميت.

وارتفعت مياه نهر غوادالوبي بشكل مدمر وسريع بمقدار 26 قدما (8 أمتار) خلال 45 دقيقة فقط قبيل الفجر في الرابع من يوليو/تموز، جارفة أمامها منازل ومركبات.

واستخدم رجال الإنقاذ مروحيات وقوارب وطائرات مسيرة للبحث عن الضحايا، ولا يزال يعتقد أن 97 شخصا في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي دمرت منطقة هيل كنتري.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من الفيضانات حتى صباح اليوم الثلاثاء، وتوقعت هطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة من وسط تكساس تمتد من ريو غراندي شرقا إلى سان أنطونيو وأوستن.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس إن العواصف أودت بحياة 131 شخصا على الأقل في الولاية منذ الرابع من يوليو/تموز الجاري، وسُجلت معظم هذه الوفيات في كيرفيل وما حولها، وذلك ارتفاعا من العدد المعلن يوم الجمعة الماضي والبالغ 120 قتيلا.

ولا تزال مقاطعة كير تتعافى من كارثة الفيضانات التي وقعت في الرابع من يوليو/تموز، واجتاحت مدينة كيرفيل، حيث مقر إدارة المقاطعة، ومخيما صيفيا مسيحيا للفتيات على ضفاف النهر في بلدة هانت القريبة.

ونُصح سكان المناطق المطلة على نهر غوادالوبي، وكذلك فرق البحث التي لا تزال تمشط ضفافه، بالبحث عن مناطق مرتفعة حتى زوال الخطر الجديد.

رجال الدفاع المدني خلال عمليات الإنقاذ في كيرفيل بتكساس (الفرنسية)
المصدر: وكالات

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