ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 131 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية تكساس الأميركية إلى 131 بحسب بيانات رسمية أمس الاثنين، في حين حذرت السلطات من تجدد هطول الأمطار الغزيرة بعد 10 أيام من فيضانات منطقة هيل كانتري المفاجئة التي حولت نهر غوادالوبي إلى سيل مميت.

وارتفعت مياه نهر غوادالوبي بشكل مدمر وسريع بمقدار 26 قدما (8 أمتار) خلال 45 دقيقة فقط قبيل الفجر في الرابع من يوليو/تموز، جارفة أمامها منازل ومركبات.

واستخدم رجال الإنقاذ مروحيات وقوارب وطائرات مسيرة للبحث عن الضحايا، ولا يزال يعتقد أن 97 شخصا في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي دمرت منطقة هيل كنتري.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من الفيضانات حتى صباح اليوم الثلاثاء، وتوقعت هطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة من وسط تكساس تمتد من ريو غراندي شرقا إلى سان أنطونيو وأوستن.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس إن العواصف أودت بحياة 131 شخصا على الأقل في الولاية منذ الرابع من يوليو/تموز الجاري، وسُجلت معظم هذه الوفيات في كيرفيل وما حولها، وذلك ارتفاعا من العدد المعلن يوم الجمعة الماضي والبالغ 120 قتيلا.

ولا تزال مقاطعة كير تتعافى من كارثة الفيضانات التي وقعت في الرابع من يوليو/تموز، واجتاحت مدينة كيرفيل، حيث مقر إدارة المقاطعة، ومخيما صيفيا مسيحيا للفتيات على ضفاف النهر في بلدة هانت القريبة.

ونُصح سكان المناطق المطلة على نهر غوادالوبي، وكذلك فرق البحث التي لا تزال تمشط ضفافه، بالبحث عن مناطق مرتفعة حتى زوال الخطر الجديد.