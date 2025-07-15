جرحى في غارات إسرائيلية على لبنان وكاتس يصفها بـ"رسالة لحزب الله"

شنت إسرائيل اليوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في محافظة بعلبك بسهل البقاع شرقي لبنان، مما أوقع إصابات، في تصعيد لافت وخروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إصابة 6 أشخاص في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن مقاتلات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق عدة في البقاع شرقي لبنان، وأوضح أن تلك الغارات طالت بلدات ومناطق، من بينها منطقة الخريبة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارة على مرتفعات السلسلة الشرقية جنوب شرق مدينة بعلبك.

وأضافت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين إضافيتين غرب مدينة بعلبك، الأولى استهدفت خراج بلدة شمسطار، والأخرى بلدة وادي أم علي.

"رسالة لحزب الله"

وبالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات في لبنان رسالة واضحة لحزب الله الذي يخطط لإعادة بناء قدراته ضد إسرائيل"، وفق تعبيره.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره بهذا الشأن أنه أغار على أهداف لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع.

وقال الجيش إن مقاتلاته "استهدفت معسكرات تابعة لقوة الرضوان ومستودعات لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها حزب الله"، وفق بيانه.

وعادة ما تدعي تل أبيب أن غاراتها على لبنان تستهدف كوادر أو مقدرات عسكرية لحزب الله، لكن البيانات الرسمية اللبنانية تشير إلى أن كثيرا من تلك الغارات تستهدف مباني مدنية وتتسبب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وهذه الغارات هي أحدث اختراق للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بعد أكثر من عام من الحرب.

لكن تل أبيب خرقت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن مقتل 239 شخصا وجرح 551 آخرين، وفق بيانات رسمية لبنانية.