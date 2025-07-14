9 قتلى وعشرات المصابين بحريق مركز رعاية مسنين في أميركا

قُتل 9 أشخاص وأُصيب ما لا يقل عن 30 آخرين، في حريق اندلع داخل مركز لرعاية المسنين في مدينة فول ريفر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

وأوضح جيفري بايكن رئيس قسم الإطفاء، في المدينة الواقعة جنوب شرق ولاية ماساتشوستس، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق اندلع الليلة الماضية في دار لرعاية المسنين، مضيفا أن شخصا واحدا بحالة حرجة، وقد تم نقل ما لا يقل عن 30 مصابا إلى المستشفى.

واعتبر رئيس قسم الإطفاء أن ما جرى "مأساة لا يمكن تصورها" بالنسبة لأسر وسكان فول ريفر.

ومن جهتها، قالت السلطات المحلية في بيان إن عناصر الإطفاء وصلوا إلى دار رعاية المسنين "غابرييل هاوس" في شارع أوليفر مساء الأحد، حيث شاهدوا دخانا كثيفا وألسنة لهب تتصاعد من واجهة المبنى، بالإضافة إلى وجود أشخاص محاصرين في الداخل.

وكان نحو 70 شخصا يقيمون في دار "غابرييل هاوس" للمسنين وقت اندلاع النيران في المبنى، وقد تحرك حوالي 50 عنصر إطفاء لإخماد الحريق.

وأكد بايكن أن بعض المقيمين قضوا في موقع الحادث، وأضاف أنهم تمكنوا من إنقاذ ما لا يقل عن 12 شخصًا باستخدام سلالم الإطفاء.

كما نُقل 5 من عناصر الإطفاء إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة، بحسب السلطات المحلية. في حين لا يزال سبب الحريق مجهولا وتُجرى تحقيقات بشأنه.

وكتبت حاكمة ماساتشوستس مورا هيلي على موقع "إكس" أن تحقيقا معمقا يجري، مؤكدة قوة وصمود سكان فول ريفر وضرورة دعم بعضهم البعض في مواجهة "المأساة المروعة" مشيدة بالعمل "البطولي" لعناصر الإطفاء المحليين.