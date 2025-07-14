مستوطنون إسرائيليون يعترضون شاحنات مساعدات من الأردن لغزة

اعترض عشرات المستوطنين المتطرفين طريق شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي من الجانب الإسرائيلي) إلى قطاع غزة، وسط الحصار الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس الأحد، أن العشرات ممن سمتهم نشطاء "حركة الأمر 9" يعترضون طريق شاحنات المساعدات المتجهة من الأردن عبر جسر اللنبي إلى غزة.

ويشار إلى أن "حركة الأمر 9" هي حركة يمينية متطرفة، تأسست بمبادرة من الزوجين ريعوت ويوسف بن حاييم، وهما مستوطنان يعيشان في مستوطنة نتيفوت الواقعة في النقب.

وترفع الحركة المتطرفة شعار لا مساعدات حتى يعود آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة.

بدورها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن "العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة قاموا بالتنسيق مع عناصر حركة الأمر 9، بمنع قافلة من مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع".

وهدد المحتجون الإسرائيليون أن هذه ليست سوى البداية لسلسلة من الاحتجاجات التي ستتوسع لتشمل طرقا إضافية تقوم بتوصيل المساعدات إلى حركة حماس في الأيام المقبلة، على حد تعبيرهم.

ومنذ 18 سنة تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وأمس الأحد، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر إكس، من ارتفاع حالات سوء التغذية في غزة منذ مارس/آذار الماضي، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات بينما يحتاج الفلسطينيون بالقطاع إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.