محاكمة طبيب بألمانيا قتل 15 من مرضاه

تبدأ اليوم الاثنين محاكمة طبيب رعاية تلطيفية لتخفيف الآلام في برلين، بتهمة قتل 15 مريضا على الأقل من مرضاه بدافع "الغدر" أو "لدوافع أخرى دنيئة"، حسب الادعاء العام الألماني.

ويشتبه في أن الطبيب (40 عاما) قد أعطى "مزيجا قاتلا من أدوية مختلفة" لـ12 امرأة و3 رجال بين سبتمبر/أيلول 2021 ويوليو/تموز 2024 دون "مؤشر طبي ودون علمهم وموافقتهم".

وحسب الادعاء العام، فإن أول ضحية امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وهي أصغر الضحايا سنا، بينما كانت أكبر ضحية امرأة تبلغ من العمر 94 عاما.

وحددت محكمة برلين الإقليمية مبدئيا 35 جلسة استماع حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026، ووفقا للمحكمة، يشارك 13 من أقارب المتوفين كمدعين بالحق المدني. وهناك عدة شهود في كل حالة، ويمكن سماع ما مجموعه حوالي 150 شاهدا خلال المحاكمة.

ويشتبه في أن الطبيب ارتكب الجرائم أثناء عمله في خدمة رعاية ببرلين.

ويرافق أطباء الرعاية التلطيفية المرضى المصابين بأمراض خطيرة لتخفيف آلامهم.

ولم يعلّق المتهم -وهو متزوج وأب لطفل- على الاتهامات حتى الآن، حسب فريق الدفاع والمدعي العام.

وتم تشكيل فريق تحقيق من قسم جرائم القتل التابع للمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية برلين للتحقيق في القضية.

وقام الفريق بتقييم مئات الملفات من مرضى الطبيب، وحسب المدعي العام، هناك 72 حالة قيد المراجعة حاليا.