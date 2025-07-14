مؤسسة "هند رجب" تلاحق في البرتغال قناصا بالجيش الإسرائيلي

أعلنت مؤسسة هند رجب عن تقديم شكوى جنائية رسمية -أمام القضاء البرتغالي- ضد جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة قتل 4 مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقا لبيان المؤسسة فقد عمل الجندي داني أدونيا أديجا قناصا ضمن الفرقة رقم 252 الإسرائيلية، ونشر صورة له ممسكا ببندقية قنص وكتب مطلع العام الجاري "4 رصاصات، ولا خطأ".

وقد عملت الفرقة 252 في محور نتساريم، حيث كان يتم إطلاق النار بشكل منهجي على المدنيين، ومعظمهم من الأطفال، من قبل فرق القناصة والدوريات المدرعة الإسرائيلية.

وبحسب المؤسسة، فإن "الجريمة لم تقع في ظروف اشتباك، بل كانت عملية قتل عمد لمواطنين عزل خلال سريان الهدنة" حيث استشهد في تلك الفترة نحو 170 مدنيا فلسطينيا، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب.

أوضحت أنها جمعت أدلة موثقة حول وجود أديجا في العاصمة البرتغالية خلال شهر الجاري، مطالبة السلطات هناك باعتقاله فورا ومحاكمته وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقالت المؤسسة في بيانها "لن نكلّ، سنواصل ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، في كل مكان، وبغض النظر عن رتبهم أو جنسياتهم".

وكانت قد رفعت دعاوى ضد عشرات الجنود في 8 دول، وقدّمت ملفات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية تتضمن أدلة على ارتكاب أكثر من ألف جندي وضابط بجيش الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وكانت "هند رجب" قد ذكرت بداية الشهر الجاري أن إسرائيل أصدرت قائمة عقوبات تستهدف 50 شخصية، في صدارتها رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة واثنان من المؤسسين و3 محامين عملوا مع المؤسسة.

وأوضحت في بيان أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تخصيص موارد كبيرة لمحاولة تعطيل مؤسسة "هند رجب" وإيقاف عملها.