مقتل 3 جنود للاحتلال وإصابة آخرين في كمائن للمقاومة بقطاع غزة

قتل 3 جنود للاحتلال الإسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، وذلك في حصيلة أولية في 4 عمليات للمقاومة في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته مواقع إخبارية إسرائيلية.

ووفقا لتك المواقع فقد استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في أوقات متزامنة في كل من خان يونس وجباليا وحي التفاح وحي الشجاعية.

وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة على موقع العمليتين في حيي الشجاعية والتفاح.

ووفقا لما نشرته المواقع الإسرائيلية فقد قتل 3 جنود باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن 3 جنود قتلوا وأصيب آخرون بجروح خطرة في استهداف قوة هندسية في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت المقاومة بعبوة ناسفة كبيرة آلية للاحتلال أدت لاحتراقها بالكامل، وفقد على إثرها جندي تم العثور عليه لاحقا، حيث فعل جيش الاحتلال بروتوكول هنيبعل.

ويتم تفعيل بروتوكول هانيبعل خشية وقوع جنود للاحتلال أسرى في قبضة المقاومة خلال اشتباكات عنيفة، وكانت كتائب عز الدين القسام قد بثت قبل أيام تسجيلا مصورا لمحاولة أسر جنديا إسرائيليا قبل قتله، خلال إغارة على تجمع لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وتعليقا على تكبيد جيش الاحتلال خسائر كبرى خلال الأيام الماضية دعت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية جمهورها للانتباه لما يعلنه الجيش الذي "يعلن عن قتل المسلحين عبر إعلان جاهز بشكل مسبق للنشر"، وأضاف أن "الجيش عاجز عن مواجهة المسلحين الذين يلاحقون قواته".

وفي وقت لاحق أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية يعتليها أحد الجنود الصهاينة قرب مفترق "شارع 5″ مع السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع ورصد مجاهدونا تدخل الطيران المروحي للإخلاء".