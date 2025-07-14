مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في كمائن للمقاومة بقطاع غزة

قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، وذلك في حصيلة أولية في 4 عمليات للمقاومة في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته مواقع إخبارية إسرائيلية.

ووفقا لتلك المواقع، فقد استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في أوقات متزامنة في كل من خان يونس وجباليا وحي التفاح وحي الشجاعية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على موقع العمليتين في حيي الشجاعية والتفاح.

ووفقا لما نشرته المواقع الإسرائيلية، فقد قتل 3 جنود باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

بالمقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن 3 جنود قتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة في استهداف قوة هندسية في جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور على جزء من جثة جندي للاحتلال بعد اشتباكات اليوم في قطاع غزة.

كما استهدفت المقاومة بعبوة ناسفة كبيرة آلية للاحتلال أدت إلى احتراقها بالكامل، وفقد على إثرها جندي تم العثور عليه لاحقا، حيث فعّل جيش الاحتلال بروتوكول هانيبال.

ويتم تفعيل بروتوكول هانيبال خشية وقوع جنود للاحتلال أسرى في قبضة المقاومة خلال اشتباكات عنيفة، وكانت كتائب عز الدين القسام قد بثت قبل أيام تسجيلا مصورا لمحاولة أسر جندي إسرائيلي قبل قتله خلال إغارة على تجمّع لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وتعليقا على تكبيد جيش الاحتلال خسائر كبرى خلال الأيام الماضية دعت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية جمهورها إلى الانتباه لما يعلنه الجيش الذي "يعلن عن قتل المسلحين عبر إعلان جاهز بشكل مسبق للنشر"، مضيفة أن "الجيش عاجز عن مواجهة المسلحين الذين يلاحقون قواته".

وفي وقت لاحق، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية يعتليها أحد الجنود الصهاينة قرب مفترق "شارع 5″ مع السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا تدخّل الطائرات المروحية للإخلاء".

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عمليات للمقاومة

في ذات السياق، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها نفذوا عدد من العمليات بالإشتراك مع كتائب القسام يوم الجمعة الماضي، حيث تم تمدير دبابة ميركافا بتفجير عبوة ناسفة أدت لاحتراق الدبابة وسقوط قمرة القيادة.

كما تم تفجير "جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء قيامها بعمليات تجريف في مقبرة البطش بتفجير عبوة برميلة بنظام المسطرة الميكانيكية". وذكرت السرايا أنه تم رصد هبوط طيران العدو لإخلاء القتلى والجرحى في العمليتين.

وفي بيان لاحق أعلنت السرايا أنها دمرت يوم الأربعاء الماضي آلية عسكرية بتفجير عبوة "ثاقب" واشتبك مقاتلوها "مع قوة هندسية صهيونية من نقطة قريبة بالأسلحة المتوسطة والمناسبة موقعين فيها إصابات محققة" وذلك بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.