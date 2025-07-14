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عاجل | حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق

14/7/2025-|آخر تحديث: 17:48 (توقيت مكة)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس):

  • نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق
  • مقاومونا يخوضون حرب استنزاف تفاجئ العدو يوميا بتكتيكات مبتكرة تفقده المبادرة رغم تفوقه الناري والجوي
  • كلما طال أمد الحرب زاد غرق جيش الاحتلال في رمال غزة المتحركة وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية
  •  نتنياهو يزج بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق تهدد حياة الأسرى والجنود وتنذر بكارثة استراتيجية للكيان
  •  النصر المطلق الذي يروج له نتنياهو وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية

 

 

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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