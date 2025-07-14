عاجلعاجل,
عاجل | حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق
14/7/2025-|آخر تحديث: 17:48 (توقيت مكة)
حركة المقاومة الإسلامية (حماس):
- نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق
- مقاومونا يخوضون حرب استنزاف تفاجئ العدو يوميا بتكتيكات مبتكرة تفقده المبادرة رغم تفوقه الناري والجوي
- كلما طال أمد الحرب زاد غرق جيش الاحتلال في رمال غزة المتحركة وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية
- نتنياهو يزج بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق تهدد حياة الأسرى والجنود وتنذر بكارثة استراتيجية للكيان
- النصر المطلق الذي يروج له نتنياهو وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة