حماس تتهم نتنياهو بإفشال المفاوضات وتسخر من شعار "النصر المطلق"

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- لا يريد التوصل لاتفاق مع المقاومة، وإنه يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى.

وكان نتنياهو قد ذكر أمس تزامنا مع المفاوضات التي تجري بالدوحة أن "حماس تريد البقاء في غزة، وخروج القوات الإسرائيلية لتعيد تسليح نفسها وتعاودَ الهجوم على إسرائيل" مما أظهر عدم قبوله بوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة وهما شرطان أساسيان للمقاومة للموافقة على أي اتفاق مع الاحتلال.

وفي بيان لها، قالت حماس "مقاومونا يخوضون حرب استنزاف تُفاجئ العدو يوميا بتكتيكات ميدانية مبتكرة" مؤكدة أن تلك العمليات تفقد جيش الاحتلال "زمام المبادرة وتُربك حساباته، رغم ما يملكه من تفوّق ناري وجوي".

وسخرت حماس من شعار "النصر المطلق" الذي يروّج له نتنياهو، معتبرة أن ذلك "وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوّية".

وأشار البيان -الذي جاء بعد الإعلان عن عدة كمائن نصبتها المقاومة لجنود الاحتلال في قطاع غزة اليوم- إلى أن "المجرم نتنياهو يزجّ بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق" مشيرة إلى أن استمرار الحرب "لا يهدد فقط حياة الأسرى والجنود، بل يُنذر بكارثة على المستوى الإستراتيجي لكيانه".

وأكدت حماس أنه كلما طال أمد الحرب "ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحرّكة لغزّة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية".

يُذكر أن مواقع إخبارية إسرائيلية أعلنت اليوم الاثنين مصرع 3 جنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة في 4 كمائن نفذتها المقاومة الفلسطينية في القطاع.