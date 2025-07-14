زامبيا تدعو مواطنيها غير النظاميين بأميركا للعودة الطوعية

دعت السلطات الزامبية مواطنيها المقيمين في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة، والذين ليس لهم وضع قانوني، إلى الإسراع في العودة الطوعية إلى البلاد.

وقد تزامن ذلك مع تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر على رعايا 36 دولة جديدة، من بينها زامبيا.

وتأتي هذه الدعوة عقب إعلان رسمي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا يوم الجمعة، دعت فيه المواطنين إلى الالتزام الصارم بقوانين الهجرة في الدول التي يقيمون فيها، محذّرة من عواقب التواجد غير القانوني، ومشجعة على "العودة الكريمة إلى الوطن".

وكان الرئيس الأميركي قد وقّع الشهر الماضي إعلانا يمنع دخول مواطني 12 دولة، مبررا ذلك بالحاجة إلى "حماية الأمن القومي من التهديدات الخارجية"، وفق تعبيره.

وتشير تقارير داخلية من وزارة الخارجية الأميركية إلى وجود نية لتوسيع هذه القيود لتشمل دولا إضافية، في إطار حملة شاملة ضد الهجرة غير النظامية.

وتشمل هذه الإجراءات المرتقبة ترحيل المهاجرين غير القانونيين، وفرض قيود مشددة على دخول الطلاب الأجانب، ما دفع الحكومة الزامبية إلى اتخاذ موقف احترازي عبر توجيه مواطنيها لتجنّب التداعيات القانونية المحتملة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الزامبي مولامبو هايمبي إن بلاده حققت تقدما في معالجة عدد من القضايا التي تهم الجانب الأميركي، في محاولة لتفادي إدراجها ضمن قائمة الدول المشمولة بالحظر الموسّع.