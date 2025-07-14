حاكمة نيويورك تدعو ترامب لتعزيز الأمن ضد تهديدات الطائرات المسيّرة

دعت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعزيز الدفاعات الفدرالية في مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن أحداثا كبرى مقبلة قد تشكّل أهدافا رئيسية.

وقالت هوكول إن منطقة نيويورك ستكون خلال الصيف المقبل مركزا لعدد من الفعاليات البارزة، بينها نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتجمّع السفن الشراعية الطويلة، والاستعراض البحري الدولي، إضافة إلى احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لتأسيسها، مؤكدة أن هذه المناسبات قد تكون عرضة لهجمات محتملة.

وفي رسالة إلى ترامب، دعت هوكول إلى تبني إستراتيجية اتحادية شاملة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة، مشددة على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة لا تعزز فقط قدرات الكشف عن الطائرات المسيرة على المستوى الوطني، بل تشمل أيضا تدابير قوية ومتعددة الطبقات لتقليل المخاطر، على حد تعبيرها.

وأضافت أن على الحكومة بذل جهد أكبر لحماية "البنية التحتية الحيوية مثل المراكز السكانية والمرافق والأصول العسكرية".

وحثت البيت الأبيض على اتخاذ إجراء، مشيرة إلى سلسلة من الحوادث في العام الماضي والاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في الحرب بأوكرانيا وغيرها من مناطق التوتر في جميع أنحاء العالم.

واعتبرت هوكول أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة وغير مهيأة بشكل جيد لرصد تهديدات (الطائرات المسيرة) والتخفيف من حدتها، وأن الولايات مكبلة بسبب نقص التشريعات والإجراءات من قِبل إدارة الطيران الاتحادية.

ولم يعلّق البيت الأبيض بعد، وأنشأ ترامب الشهر الماضي فريق عمل اتحاديا لضمان سيطرة الولايات المتحدة على الأجواء الأميركية، وزيادة القيود على المواقع الحساسة وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الاتحادية للكشف الفوري عن الطائرات المسيّرة وتقديم المساعدة لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات.

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من جهته، قال مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب يهدف أيضا إلى التصدي لـ"التهديد المتزايد من الإرهابيين وإساءة استخدام الطائرات المسيّرة من جهات أجنبية في المجال الجوي الأميركي".

وأضاف أن البلاد تؤمّن حدودها من "تهديدات الأمن القومي"، بما في ذلك التهديدات الجوية، مع اقتراب فعاليات عامة واسعة النطاق مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم.

وتقام المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم في 19 يوليو/تموز 2026، في منطقة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي، على بعد نحو 21 كيلومترا من مدينة نيويورك.

كما تستضيف أكبر مدن ولاية كاليفورنيا لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية في صيف عام 2028.